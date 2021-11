Gabon: Koula-Moutou - Le marché municipal enfin éclairé

Le marché municipal de la commune de Koula-Moutou a de nouveau l'électricité. Privé de courant depuis plusieurs semaines à cause des cours circuits, c'est Ev, en sa double qualité de Sénateur suppléant et 3è maire adjoint que Evariste Massima a procédé à l'allumage et au retour de la lumière dans ce lieu où l'offre et la demande se donnent rendez-vous.

C'est en sa qualité de Sénateur suppléant Evariste Massima à offert à la Mairie centrale de Koula-Moutou, des appareils des réseaux informatiques dans lesquels aboutissent plusieurs câbles et où sont réalisés les liaisons entre les circuits de ces câbles.

C'était le mercredi 17 novembre dernier pour remédier à cette panne d'électricité survenue au marché municipal de la gare routière depuis le dimanche 17 octobre. La cause de la panne est due à la récurrence des cours circuits et saturation du compteur d'électricité.

L'achat de deux nouveaux compteurs par la mairie centrale va désormais alimenter le marché municipal et les boxes d'une période transitoire en attendant la livraison des nouveaux compteurs EDA par la SEEG. "Cette opération permettra de rendre chaque commerçant autonome à sa gestion personnelle du courant" a souligné le représentant du maire central Evariste Massima ,3ème Adjoint au maire central.

Ces travaux de réhabilitation d'électricité au marché municipal ont été réalisés par le Conseil national de l'eau et de l'électricité(CNEE) et de la Société d'énergie et d'eau du Gabon (SEEG).le sénateur suppliant Evariste Massima en sa double qualité de 3ème maire adjoint au Maire central, représentant du maire central Rigobert Nzéngué Lola empêché, a procédé à l'allumage du retour de l'électricité dans le marché municipal.