Cote d'Ivoire: Ministère du budget et du portefeuille de l'Etat - Les députés approuvent le budget 2022 de 336,65 milliards de FCFA

Au deuxième jour de l'examen du projet de loi de finances portant budget de l'Etat pour l'année 2022, les membres de la Commission des affaires économiques et financières (CAEF) de l'Assemblée nationale ont adopté à l'unanimité, hier mercredi 17 novembre, le budget du ministère du Budget et du Portefeuille de l'Etat, à hauteur de 336,65 milliards de FCFA.

Présentant ce budget, le ministre Moussa Sanogo a indiqué que le budget effectif des services s'élève à 124,09 milliards FCFA et représente 37% du budget total du MBPE et 1,25% du budget global de l'Etat. Reparti en six programmes, 58% de ce budget seront destinés à l'Administration générale, 18% au budget, 12% aux douanes.

Les impôts, le portefeuille de l'Etat et les marchés publics comptabilisent, respectivement, 7%, 4% et 1% de ce budget. Justifiant ces chiffres, Moussa Sanogo a indiqué que plusieurs chantiers seront mis en œuvre au cours de cette gestion budgétaire.

Concernant l'Administration générale, il s'agira de poursuivre la dématérialisation du système de gestion des finances publiques (SIGICI, emarchéspublics, etc) ; de renforcer les dispositifs de contrôle, d'audit et d'évaluation des entités publiques et de finaliser l'opérationnalisation des outils du contrôle financier dans les collectivités territoriales, les districts autonomes et les représentations à l'extérieur.

Au niveau des Douanes, le ministère prévoit l'acquisition de scanners à Takikro et Pogo ; la réhabilitation des bureaux frontières de Man, San Pedro, Abengourou et Booko, et le renforcement des capacités opérationnelles des services chargés de la lutte contre la contrebande par l'acquisition de matériels roulants et de moyens de communication.

Pour la fiscalité intérieure, les chantiers concernent, entre autres, la mise en place d'applicatifs permettant de faciliter les échanges entre les contribuables et la DGI (gestion électronique des plaintes non juridictionnelles) ; la mise en œuvre du plan de rationalisation des exonérations en vue de l'élargissement de l'assiette ; et le renforcement du cadastrage par l'utilisation d'images aériennes fournies par des drones dans le Grand Abidjan, à San-Pedro et à Bouaké.

S'agissant du programme Budget, le démarrage du déploiement du contrôle interne et du contrôle de gestion ; la certification globale de la DGBF à la norme ISO 9001 version 2015 ; l'extension du SIGOBE aux ambassades et aux Collectivités Décentralisées sont les principaux chantiers de l'année 2022.

Quant à la gestion du portefeuille de l'Etat, il s'agira pour le ministère de veiller à la mise en œuvre de la stratégie 2021-2025 de la gestion du portefeuille (services financiers, Agro-industrie, Transport, BTP Logement, Utilities, Hydrocarbures, Tourisme) ; de renforcer le dispositif de gestion des risques budgétaires émanant des entreprises publiques ; et de renforcer les contrôles thématiques et missions d'audit afin d'améliorer la gestion des entreprises publiques.

Concernant les marchés publics, le ministère prévoit la dématérialisation des marchés publics avec l'intégration des entreprises et du module Régulation des marchés publics (phase 2) ; la poursuite des efforts de réduction des délais de passation des marchés publics et la mise à jour de la banque de données des prix de référence. Faisant un bilan de l'exercice 2020, le ministre Moussa Sanogo s'est félicité de ce que tous.