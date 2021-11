Afrique de l'Ouest: La microfinance indiquée pour une bonne inclusion financière et le développement économique

« Inclusion financière, Crises et Développement endogène en Afrique ». C’est le thème qui a regroupé les 17 et 18 novembre 2021 à Dakar le monde de la finance et des universitaires.

C’était dans le cadre des deuxièmes Journées de Recherche sur l’Inclusion Financière (Jri) organisées par le Centre Africain d’Etudes Supérieures en Gestion (Cesag), en partenariat avec l’African School of Economics (Ase), l’ONG Aflatoun International et Développement international Desjardins (Did).



Une activité qui aspire à proposer un cadre plurilatéral de discussions et de partage d’expériences entre chercheurs, professionnels et acteurs régionaux ou internationaux chargés de la régulation et de la promotion de l’inclusion financière.

Pour cette année, les différents panélistes ont démontré l’évidence du lien entre inclusion financière et développement économique. Dans leur développement, ils ont facilité la compréhension des enjeux majeurs sous-jacents aux problèmes d’inclusion financière des populations pauvres dans le contexte géopolitique et socio-économique actuel.

C’est dans cette dynamique que le représentant du Directeur général de l’agence nationale de la BCEAO, M. Jean Joachim Sène, a rappelé que le secteur bancaire a maintenu sa résilience durant les neuf derniers mois de 2019.

Un constat qui, en partie, est imputable au secteur de la microfinance qui a connu un rebond d’activités avec une progression en glissement annuel de 16% des crédits établis. Il y ajoute le dispositif de financement des Petites et moyennes entreprises ou industries (Pme/Pmi) que la BCEAO a lancé depuis 2018 l’espace UEMOA.

Un dispositif qui vise à apporter une réponse à la problématique de l’accès des Pme/Pmi au financement bancaire à travers des incitations offertes par la BCEAO aux établissements de crédits et une meilleure organisation de l’accompagnement de ces entreprises.

De l’avis de M. Sène, l’ère de la covid-19 a favorisé l’essor des plateformes numériques amenant à réfléchir sur l’avenir de l’emploi dans un contexte d’économie numérique. Aussi, se demande-t-il, les effets de la covid-19 appellent-ils à la relecture, voire à la révision de certaines théories économiques de l’entreprise. Et de manière spécifique à la gestion de la crise et à la prise de décision dans un contexte d’incertitude.

Mme Astou Lo Ndiaye, représentante du ministre de la microfinance de l’économie sociale et solidaire du Sénégal, pour sa part, estime que l’importance accordée à l’inclusion financière constitue un signal fort de la détermination du CESAG à œuvrer pour le bien-être des populations ainsi qu’à une croissance économique d’avantage inclusive.

A son avis, à travers ces journées, en réunissant des décideurs politiques, des directeurs généraux d’institutions financières, des chercheurs, des universitaires, ainsi que les représentants du secteur privé et des Organisations non gouvernementales (Ong), le CESAG a voulu rassemblée toute l’expertise et toute l’expérience requise pour susciter des débats féconds autour de ces nouveaux défis que doivent relever l’ensemble des parties prenantes.

Il faut rappeler que cette deuxième édition s’est inscrite dans la continuité de la première édition lancée en 2019 en marge de la semaine de l’inclusion financière instituée par la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (Bceao) dans les pays de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (Uemoa).

L’occasion a été donnée aux participants d’échanger sur les déterminants et les perspectives de l’inclusion financière des jeunes dans l’UEMOA et la CEMAC. Le Financement du secteur agricole par les systèmes financiers décentralises au Bénin : cas d’une collectivité locale ordinaire, et entre autres sous thème ont également été évoqués.