Madagascar: Concert - Tiganagar et ses amis 'old school' en live

Le 4 décembre prochain, il livrera un live au Spice grill Alasora. Il sera escorté par des old school comme lui, notamment Spykopasy, Kakanjila, et Daero. Si on l'apprécie, c'est certainement pour cette authenticité qu'il a gardée depuis l'époque. Tiganagar a tôt fait de conquérir le cœur des mélomanes et les adeptes du rap gasy depuis la fin des années 1990.

D'ailleurs, il fait partie de ces artistes pour lesquels on est prêt à sortir de l'argent avec plaisir pour un ticket concert. À chacune de ses prestations, il communique toute sa passion pour la musique à son public. On ressent toute l'aisance avec laquelle il chante, danse et occupe l'espace. Le morceau qui l'a fait connaître davantage est le morceau de la rue, « Ghetto ».

Ce morceau a été validé par de grands rappeurs un peu partout dans la Grande île. Son rap un peu chanté en « parler du Nord », ou le rap m'rôky, s'inspire des sonorités et des paroles des aïeux. Il apporte une dimension nouvelle au rap béninois.

Son art est tellement beau qu'on a juste envie de le regarder nous donner du plaisir. « Nous avons hâte de le revoir poser chaque pierre pour bâtir une carrière riche d'argent, de gloire et de succès ». A l'époque, il était tantôt dans l'underground, tantôt dans le commercial. Tiganagar a su balancer son rythme dès 2003.