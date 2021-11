Madagascar: Indo-pakistanais d'Ilakaka - Libération provisoire non exécutée

« Lui (le ressortissant indopakistanais) et les trois autres personnes placées sous mandat de dépôt à la maison centrale d'Antanimora dans l'affaire de fausse déclaration d'exportation de produits miniers d'exportation ont bénéficié d'une liberté provisoire depuis lundi dernier.

Malheureusement, cette décision judiciaire émanant de la chambre d'accusation du pôle anti-corruption n'a pas été exécutée et ces personnes restent en prison », a déclaré hier le député Mong Mann Bismark, élu à Ihosy, durant une conférence de presse. Il invite les responsables à respecter la loi et surtout à exécuter la décision de justice. La même source d'indiquer que l'incarcération, bien que provisoire, de cet opérateur indopakistanais équivaut à la perte d'emploi d'un millier de travailleurs à Ilakaka. Selon toujours ses dires, une grève se prépare actuellement dans cet eldorado du saphir et les participants sont ces gens qui voient leur métier menacé face à cette situation. Une façon pour le parlementaire de tirer la sonnette d'alarme à l'endroit des autorités qui bloquent la décision judiciaire.

Hauts fonctionnaires

Rappel des faits, le 19 octobre dernier, quatre personnes ont été interpellées par les forces de l'ordre à l'aéroport d'Ivato. Ils figuraient dans la liste des passagers du vol d'Ethiopian Airlines à destination d'Addis-Abeba. Une alerte générale a été donnée à Ivato et des hauts fonctionnaires de l'État y étaient venus. Les passagers pensaient à la présence d'une menace terroriste avec les gesticulations de toutes parts. Ils ont compris plus tard qu'il y avait parmi eux des personnes avec des bagages douteux. Une conférence de presse tardive dans la soirée a permis de savoir qu'une fausse déclaration de produits d'exportation a été à l'origine du retard de 7h30 du vol de la compagnie Ethiopian Airlines et que quatre personnes dont un indopakistanais ont été arrêtées.

L'enquête préliminaire n'a pas tardé puisque le patron de la gendarmerie en personne a été sur place à Ivato pour constater la situation. A l'issue d'un défèrement au parquet du pôle anti-corruption, les mis en cause dans cette affaire ont été placés à Antanimora. Une opposition a été formulée par la défense de ces gens et ils ont obtenu une liberté provisoire décernée par la même juridiction. Une décision qui n'a pas été exécutée quatre jours après sa signature et qui a fait monter le député d'Ihosy au créneau.