Madagascar: Canal+ Madagascar - De nouveaux contenus pour les fêtes de fin d'année

Onjatiana Razafindrakoto, DG de Canal+ Madagascar, a présenté hier des affiches de rêve pour les fêtes de fin d'année.

« Les fêtes ensemble avec Canal+ Madagascar ». Le slogan dit tout sur les agréables moments télé que Canal+ Madagascar concocte pour ses actuels et futurs abonnés. Onjatiana Razafindrakoto, la Directrice Générale de la société a annoncé, hier lors d'une conférence de presse, les belles couleurs des programmes de fin d'année.

À commencer par l'inévitable chaîne du Père Noël qui arrivera sur le canal 19 à partir de demain jusqu'au 2 janvier. Un programme devenu habituel et qui va apporter la magie de noël et l'ambiance de fêtes aussi bien pour les petits que pour les grands. Il y aura également des contenus jeunesse et du cinéma famille tels que « Le voyage du Docteur Dolittle » ou encore « Un garçon nommé Noël » sur Ciné+ Famiz, ainsi que les contes et téléfilms de Noël comme « À tout jamais, une histoire de Cendrillon ».

Côté sport, les grands événements sont au rendez-vous, notamment avec les grandes affiches du Boxing Day disponibles sur la chaîne Canal+ Sport 2. Les grands rendez-vous des championnats européens seront aussi au menu avec des matchs de rêve comme Manchester United vs Arsenal, Real Madrid vs Milan, Wolfsburg - Lille, PSG vs OGC Nice...

Pour le basket, la NBA Christmas Day est à suivre sur Canal+ Sport 4. Sans oublier les nouvelles séries sur les chaînes Novelas telles que « Entre justice et vengeance », « Au cœur de la ville » et Novegasy telles que « Anay » et « Diary Saison 3 ».

Tout cela s'ajoute aux nouveautés de l'année qui ont fait le bonheur des téléspectateurs comme la chaîne Cuisine et l'entrée en lice de TV5Monde, la chaîne généraliste francophone, sur les bouquets Canal+. Pour la démocratisation des chaînes satellites, Canal+ continue avec la formule « Tongasoa » accessible au plus grand nombre avec des tarifs qui défient toute concurrence.