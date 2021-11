Madagascar: Orange Madagascar - Des solutions concoctées pour la région Vakinankaratra

Une descente dans la région Vakinankaratra a été faite cette semaine par l'équipe d'Orange Madagascar. Face au fort potentiel économique de cette région fortement agricole et agro-industrielle, Orange Madagascar a affiché sa volonté de trouver davantage de solutions pour améliorer ses services sur cette zone.

« L'objectif est de se rapprocher encore plus des clients en étant à leur écoute, afin de mieux répondre à leurs besoins. Chez Orange Madagascar, nous avons pris en compte cette formidable potentialité, et nous mesurons toutes les possibilités de développement. Nous allons ainsi continuer à accompagner Antsirabe et la région, en développant les infrastructures de télécommunications, et en mettant à disposition de la population et des opérateurs économiques locaux des outils nécessaires pour ce faire », a soutenu la délégation conduite par le DG d'Orange Madagascar, Frédéric Debord.

Rencontres. Plus de 80% de la production laitière de Madagascar se font à Antsirabe, dans la capitale du Vakinankaratra. Avec l'évolution rapide des activités économiques, cette région a des besoins croissants en termes de communication, selon les autorités locales et les opérateurs économiques, lors de leur rencontre avec la délégation d'Orange Madagascar. En effet, c'était l'occasion de recueillir les besoins des opérateurs, et de proposer diverses solutions de communication qui pourront contribuer au développement de leurs activités. Parmi celles-ci figurent les solutions et produits phares, à l'exemple d'Orange Money qui contribue à accélérer l'inclusion financière. Selon les explications,

il s'agit de la solution de Mobile Money qui permet aux populations d'accéder à une large panoplie de services, des plus fondamentaux (transfert d'argent, achat de crédit téléphonique, paiement de factures, achat dans plusieurs commerces) aux plus évolués (M-kajy, le service de crédit et épargne). Par ailleurs, Orange Madagascar a réuni les autorités locales et les opérateurs économiques d'Antsirabe, à l'Arotel, à l'occasion d'un colloque de présentation de l'offre Internet très haut débit Wifiber.

Selon la délégation, il s'agit d'un pack idéal pour les business et convient également aux particuliers, grâce à son offre Internet à très haut débit illimité ainsi que les lignes mobiles avec des appels et sms inclus. Pour Orange, le colloque était également l'occasion de recueillir les attentes des clients et de la population cible, en vue d'apporter des solutions pour le développement des activités.