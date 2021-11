Congo-Brazzaville: Standard Liège - De retour de blessure, Merveille Bokadi prêt à retrouver sa place de titulaire

Attendu comme le messie par les supporters du Standard, le Congolais Merveille Bokadi a effectué son retour sur les terrains de Jupiler Pro League après six mois d'absence.

Merveille Bokadi est réapparu sur les terrains après des semaines et des semaines de galère, depuis sa blessure contre le Beerschot en avril dernier. À l'époque, il n'avait pas fallu longtemps avant que le diagnostic tombe : rupture du tendon d'Achille gauche et un passage obligatoire sur le billard. Un énorme coup dur pour le Congolais, déjà touché par deux graves blessures (ligaments croisés) en 2017 et 2019. Mais le milieu de terrain reste calme et serein malgré les mois de galère.

« Je suis prêt à être titulaire contre Eupen. Nous avons bien travaillé durant la trêve internationale et j'ai bien récupéré. Je sens que je suis capable de débuter la rencontre, je suis à 100% », a confié le roc congolais en conférence de presse avant d'évoquer sa position favorite. « Une préférence ? J'aime mieux évoluer au milieu, mais je suis capable de jouer en défense centrale aussi. Le plus important, c'est d'aider l'équipe. Toutefois, faire son retour au sein de l'entrejeu après cette longue absence peut être physiquement plus difficile car il faut fournir plus d'efforts. Maintenant, ça va », a souligné l'ancien joueur du TP Mazembe dans des propos relayés par walfoot.

Le Léopard n'a pas pu rejoindre sa sélection durant la trêve internationale. « Le plus important était de revenir à 100% et j'ai travaillé comme un fou pour y arriver. Il reste encore des rencontres à disputer avec la République Démocratique du Congo. J'ai discuté avec le sélectionneur Hector Cuper juste après mon premier match de la saison à Mouscron. Il m'a demandé si j'étais prêt, mais je lui ai répondu que non, que je n'étais pas encore totalement fit. Je me réjouis de disputer les barrages pour la Coupe du monde et j'espère être de la partie. La plainte du Bénin auprès de la FIFA ? (Les Béninois protestent car la RDC a effectué quatre sessions de changement au lieu des trois normalement prévues). On m'a assuré que ça irait, nous verrons bien », a conclu Bokadi.