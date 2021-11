Algérie: Commerce - Booster les opérations d'exportation par voie terrestre en dépit des difficultés

Alger — La cadence des opérations d'exportation par voie terrestre vers les différents pays africains limitrophes augmentera à l'avenir, "en dépit des difficultés et des défis" auxquels font face les exportateurs, notamment après le bombardement des deux camions algériens sur l'axe reliant Nouakchott à Ouargla, a affirmé jeudi à Alger le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig.

Le ministre s'exprimait en marge du coup d'envoi d'un convoi commercial composé de 28 semi-remorques chargés de marchandises algériennes exportées vers la Mauritanie et le Sénégal.

Dans ce cadre, M. Rezig a indiqué que "l'Algérie ne renoncera pas à l'Afrique ni à ses exportations vers les pays limitrophes", soulignant que l'organisation de cette expédition se veut "un message fort, à savoir que nous œuvrons toujours à augmenter la cadence de nos exportations vers l'Afrique, quoi qu'il advienne".

Et de rappeler, à cet égard, que l'organisation de ce convoi vient après le bombardement de deux camions algériens qui a fait trois morts alors qu'ils se déplaçaient sur l'axe Nouakchott-Ouargla dans le cadre d'une mission commerciale de transport de ciment blanc vers la Mauritanie.

Il a annoncé, à cette occasion, l'organisation d'autres convois à travers Tindouf, Bordj Badji Mokhtar, le passage de Debdeb et Tamanrasset, en sus des opérations d'exportation via les aéroports et les ports algériens.

M.Rezig a tenu à saluer les efforts déployés par les cadres et les travailleurs du Groupe public "Logistrans", en vue d'accompagner les opérateurs économiques dans les opérations d'exportation. C'est là un "défi qui témoigne du courage et du nationalisme de ces chauffeurs qui surpassent les difficultés pour renforcer notre présence dans les marchés africains", a-t-il dit.

Il a rappelé que l'année 2021 avait été marquée par une augmentation notable dans le volume des exportations, un volume devant atteindre , vers fin 2021, l'objectif fixé par le président de la République, à savoir les 5 milliards USD, avec " une augmentation considérable dans le nombre des exportateurs et des filières productrices exportatrices".

A rappeler que le convoi qui a pris le départ ce jeudi est composé de 28 semi-remorques, dont 25 à destination de Nouakchott (Mauritanie) et 3 à destination de Dakar (Sénégal).

Les trois camions qui continueront vers le Sénégal acheminent des marchandises dans le cadre de la participation de l'Algérie à 29e édition de la Foire internationale de Dakar (FIDAK 2021) devant se tenir du 6 au 20 décembre prochain.

Plus de 60 entreprises algériennes prennent part à cette manifestation économique internationale qui sera une opportunité pour mettre en exergue "la place de l'Algérie en Afrique et ses énormes potentialités humaines et matérielles".