Congo-Brazzaville: Fécoju-Da - Quatorze commissions pour renforcer le travail du bureau exécutif

Le président de la Fédération congolaise de judo et disciplines associées (Fécoju-Da), Me Francis Ata, a récemment mis en place quatorze commissions spécialisées pour faciliter la concrétisation de son projet de développement sportif.

Dirigées par des spécialistes et connaisseurs du judo congolais, les commissions mises en place auront la tâche d'accompagner le travail du bureau exécutif fédéral. Il s'agit de la commission des sages qui est dirigée par le sensei Alexandre Makaya; la commission d'organisation et du règlement dont le président est Me Ange Ombongo. Les commissions comme celles des grades et dan, des ceintures noires, technique nationale, d'arbitrage, pédagogique et éthique, management et marketing sont respectivement présidées par sensei Pascal Ngassaki, Me Alexandre Makaya, Me Pierre Mabialla, Me Henri Nzaou, Me Jean Georges Moulongo et Me Ghislain Allure Boueso N'zambi.

Me Patou Franck Ngaïla devra mettre tout en place pour gérer la commission des judokas de la diaspora tandis que Me Basile Marius Ngassaki conduira aux destinées de la commission des nouvelles technologies de l'information et Guy Alain Mendome prend la tête de la commission communication et médias. Le Dr Rovie Chardel Mananga s'occupe de la commission médicale pendant que la commission sécurité est confiée à Cyr Sosthène Ngalibani. Me Fernand Romain Ondono prend, pour sa part, la commission juridique puis Me Nadège Marina Bicalou évoluera comme présidente de la commission logistique et matériel.