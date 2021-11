Gabon: "L'Union Nationale a fait reculer les murs de l'impossible en faisant triompher la démocratie"

La nouvelle Présidente de l'Union Nationale, Paulette Missambo, nouvellement élue, a tenu sa première conférence de presse ce vendredi 19 novembre à Libreville. Gabonews vous livre l'intégralité de son propos liminaire .

Mesdames et messieurs les journalistes,

Le samedi 13 novembre 2021, nous avions rendez-vous avec l'Histoire. Pour la première fois dans l'histoire politique de notre pays, des militants étaient invités à choisir librement les femmes et les hommes auxquels ils allaient confier la direction de leur parti. Je suis heureuse et fière de me présenter devant vous aujourd'hui pour vous dire que l'Union Nationale a été au rendez-vous de l'Histoire. Le 13 novembre 2021, l'Union Nationale a fait reculer les murs de l'impossible en faisant triompher la démocratie.

C'est le lieu de rendre hommage à nos disparus, à toutes ces femmes et tous ces hommes qui au sein de l'Union Nationale ont œuvré sans se ménager pour faire triompher la démocratie en notre sein et dans notre pays. J'ai une pensée particulière pour notre compagnon, Gaston Mba Ondo, pionnier de votre corporation, qui nous a quittés ce matin. Les mémoires de Marie-Agnès Koumba et Casimir Oye Mba sont toujours présentes en ces lieux, tant ils se sont investis personnellement pour que l'Union Nationale relève le défi du renouvellement exemplaire de sa Direction. Et nous ne pouvons oublier nos héros de toujours qui sont l'âme de l'Union Nationale : Pierre Claver Nzeng Ebome, Marie Bendome, André Mba Obame et Daniel Kombé Lékambo.

Au lendemain de mon élection à la tête de l'Union Nationale, je veux adresser un message de confiance à l'ensemble de nos militants. Je veux adresser un message d'espoir au peuple gabonais. Je l'ai dit durant ma campagne : mon ambition est de rassembler pour reconstruire un parti de progrès et modernité.

Cela signifie redonner le pouvoir à la base en renforçant le rôle des coordinations. Cela signifie aussi faire plus de place aux femmes et aux jeunes au sein de nos instances. Cela signifie enfin nous mettre en ordre de marche pour affronter les échéances électorales à venir. En portant leur choix sur ma personne, les congressistes m'ont confié ce mandat. Avec mes colistiers et l'ensemble des forces vives de notre parti, je m'attèlerai à l'accomplir.

Je mesure l'ampleur de la tâche. J'ai conscience de la taille du défi. Mais, je l'affirme ici : tout devient possible dès lors qu'un cap est fixé, que nous sommes d'accord sur les objectifs, que des principes d'action sont respectés et, que chacun joue pleinement son rôle à la place qui est la sienne.

Pour restaurer la confiance, nous devons agir dans la transparence.

L'information doit circuler, de la base au sommet et du sommet à la base. Les données sur le parti ne doivent pas être classées secret défense. Les documents et fichiers ne doivent pas devenir des outils au service d'ambitions égoïstes et personnelles. Ils doivent être accessibles aux instances, au Bureau national comme aux coordinations. Permettre à chacun de disposer de la bonne information au bon moment, créer les conditions pour que chacun agisse en conscience et en toute connaissance de cause. Tel sera l'une de mes missions principales. En toute circonstance, je favoriserai l'accès à l'information relative à notre parti.

Restaurer la confiance c'est aussi assurer l'égalité de tous devant la règle commune. Présidente de l'Union Nationale, je veillerai au respect de nos textes. Je ferai tout pour garantir la cohésion et le respect de notre charte des valeurs. Je fixerai les priorités mais je ne déciderai pas de tout ni à la place de tous. Tous les militants jouiront de la même considération parce que le parti leur appartient. L'Union Nationale n'est ni la propriété ni le patrimoine de ceux qui ont la responsabilité de le diriger. La recherche de l'intérêt général, le mérite et le rejet de toute discrimination seront les seuls critères pour déterminer mes choix.

Conformément à nos statuts et à notre règlement intérieur, le secrétaire exécutif s'occupera de l'animation politique, de l'administration et de la gestion au quotidien du Parti. Les coordinations seront notamment chargées des adhésions, du recouvrement des cotisations et de la vulgarisation de notre ligne politique. En outre, elles proposeront au Bureau national des candidats à l'investiture aux différentes élections.

Restaurer la confiance c'est enfin, faire montre de tolérance et d'ouverture à l'autre. Dans la vie privée comme dans l'espace public, nous ne pouvons manier l'anathème, la calomnie et les accusations gratuites. Autour de ses valeurs et de celles de la République, l'Union Nationale doit fédérer tous les Gabonais, sans distinction aucune. Quels que soient notre âge, notre sexe, notre ethnie, notre province d'origine ou notre classe sociale, nous sommes tous Gabonais, nous sommes tous militants et nous sommes l'Union Nationale. On ne peut confier des responsabilités à des militants du fait de leur naissance ou les juger à ce qu'ils sont. Nous devons responsabiliser les militants en fonction de leurs mérites et les juger à ce qu'ils font. Sur les seuls critères de mérite et de travail, nous procéderons à la nomination des commissaires nationaux dans les tout prochains jours, sur proposition du Secrétaire exécutif.

Mesdames et messieurs,

Depuis samedi dernier, le Gabon entier a les yeux rivés sur l'Union Nationale. Parce que la crise que traverse notre pays est d'abord une crise morale, nous devons impérativement nous réconcilier avec les valeurs. À nos militants, je propose un pacte de confiance, fondé sur nos valeurs : la liberté, le travail et la solidarité.

Parce que notre ambition est le Gabon pour tous, nous plaçons le patriotisme, la transparence et la justice au cœur de notre méthode. Par les conditions de sa naissance, notre parti occupe une place particulière dans le paysage politique national. Par son histoire, il est regardé singulièrement par nos compatriotes. Dans le passé, nous avons soutenu différentes causes, ouvert de nombreux débats d'intérêt national. Nous devons continuer. Nous devons nous tenir aux côtés de nos compatriotes. Nous devons esquisser des solutions à leurs angoisses. Nous devons constituer une alternative à l'incompétence qui gangrène l'appareil d'Etat. Fidèle à sa vocation, l'Union Nationale doit agir comme une force de progrès, soucieuse d'inventer l'avenir pour l'ensemble des Gabonais et avec l'ensemble des Gabonais.

Au moment de clore ce propos introductif, j'invite les Gabonaises et les Gabonais à nous rejoindre dans ce formidable combat que nous menons pour notre dignité en tant que peuple. J'invite tout particulièrement les jeunes et les femmes à adhérer à ce magnifique espace d'expression de la démocratie qu'est l'UN. Je les invite à croire que rien n'est perdu et que tout reste possible. J'invite nos concitoyens à refuser d'accepter que la situation actuelle de notre pays est normale, que ce n'est pas une fatalité. Personne d'autre que nous-mêmes ne viendra changer les choses. Non, personne ne fera ce combat à notre place.

Je vous remercie.

Présidente De L'un