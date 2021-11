Cote d'Ivoire/Cameroun: Serey Dié, Ibrahim Sangaré et Serge Aurier s'expriment après l'élimination face au Cameroun

more

Après l'élimination de la Côte d'Ivoire par le Cameroun le 16 novembre dernier, des cadres de l'équipe nationale ivoirienne ont adressé quelques mots au public sportif ivoirien.

Serey Dié, Serge Aurier et Ibrahim Sangaré, tous conscients de l'état d'âme du public sportif ivoirien après l'échec face au Cameroun, ont réagi à travers des mots forts.

Serey Dié "Nous sommes vraiment désolés pour ce qui s'est passé. J'espère que dans les jours à venir, cette déception va se transformer en joie".

Ibrahim Sangaré "Le soir du 16 Novembre j'ai vu mon rêve et ceux de mes coéquipiers brisés celui d'aller au mondial 2022. On a été touché par tous vos messages d'abattement nous sommes conscients qu'on vous a un peu déçu. Nous (vous et nous) voulions tous participer au mondial mais ne devons pas oublier qu'il n'y a jamais de succès sans échec C'est avec beaucoup de tristesse que je poste ce message... mais fière d'être ivoirien ! On reviendra plus forts ».

Serge Aurier "Nous reviendrons plus forts les gars j'ai vu de la déception sur le visage de tout le monde, mais je sais que nous répondrons présent par le travail et la détermination, je vous souhaite dans vos clubs, nous nous reverrons très bientôt pour combattre et essayer jusqu'à ce que nous soyons récompensés".