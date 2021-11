Ile Maurice: Morts positifs au Covid-19 - Les pompes funèbres débordées

Les décès de patients positifs au Covid-19 sont en constante augmentation. Kailesh Jagutpal n'a pas dit le contraire dans sa conférence de presse ce vendredi 19 novembre.

Mais il n'y a pas que les autorités qui le constatent. Tous les responsables des pompes funèbres le confirment. Gino Lew, Business Developper chez Elie & Sons, explique que la semaine dernière, la compagnie funéraire avait une moyenne de plus de quatre décès liés au Covid-19 par jour. De lundi à hier, jeudi 18 novembre, en début d'après-midi, la compagnie avait déjà organisé 22 cérémonies funèbres pour les patients positifs. «La moyenne sera plus élevée», dit-il.

Idem chez Valère Undertaker. Julien Rajaram, l'Operations Manager, a noté la même moyenne : quatre à cinq enterrements de patients positifs par jour.

Quant à Al Ihsaan, de lundi à hier début d'après-midi, au moins 17 enterrements selon le protocole Covid-19 ont eu lieu, parmi eux, au moins huit en un seul jour. À Aum Shanti Funeral Service, la moyenne est de deux par jour.

Au bord de la saturation

Comme le service hospitalier, face à la recrudescence des décès, plusieurs compagnies sont au bord de la saturation. Julien Rajaram, confie que la quantité de travail est en constante augmentation. «Nous avons des appels à n'importe quelle heure. Des fois, même en pleine nuit, on est sollicité», dit-il. Face à la hausse des cas, en tant que gestionnaire, il doit quand même mettre la main à la pâte pour l'organisation des funérailles. La société a dû recruter des employés supplémentaires afin de ne pas se retrouver dans une situation de débordement.

Chez Elie & Sons, le plan est bien rodé. «Certes, le travail augmente, mais en tant que responsable, je dois faire de sorte que nous puissions répondre aux demandes de tous les clients. Donc, nous sommes en pleine expansion pour remédier à une éventuelle hausse dans les cas», explique-t-il. Certes, si le pays atteint le cap des 50 décès par jour, la situation sera différente

Questions à... Shakeel Anarath

Est-ce qu'on peut parler de saturation des services funéraires ?

Jusqu'à présent, nous sommes en train de gérer. Mais la situation demande beaucoup plus de temps. Par exemple, mardi, nous avions huit décès Covid et quatre d'autres causes. À un moment, nous étions avec six patients positifs décédés d'un seul coup. Mais si les décès augmentent, peut-être que la situation sera plus compliquée.

Quelle est la tendance ?

Cela dépend des jours. Comme je vous ai dit, il y a des jours où on a eu huit, d'autres jours un peu moins. Mais nous avons déjà fait des provisions pour éviter une saturation. Par exemple, nous sommes déjà prêts au niveau du matériel, des équipements de protection, de la logistique ou encore, du personnel.

Comment est-ce que le travail a évolué depuis cette vague ?

C'est plus difficile. Il faut suivre le protocole, faire plus attention. Nous gérons, mais nous n'avons plus de vie sociale ni familiale. En plus, il y a la fatigue morale car il faut une concentration sans faille à chaque étape. Mais il n'y a pas que cela. Il faut aussi réconforter six familles avec six douleurs différentes.