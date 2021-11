Maroc: L'héritage judéo-marocain à l'honneur à Los Angeles

Washington — L'héritage culturel judéo-marocain et les valeurs de paix, de tolérance et de vivre-ensemble prônées par le Royaume ont été mis en avant à Los Angeles lors d'une série d'évènements organisés cette semaine par la communauté juive marocaine établie dans la métropole américaine.

A l'instar des deux années précédentes, les membres de la Congrégation sépharade "Em Habanim" de Los Angeles ont célébré le Morocco Week, qui coïncide avec le 19 novembre, date proclamée en 2019 par le Conseil de la ville de Los Angeles "Journée de l'héritage marocain".

En partenariat avec l'ambassade du Royaume aux Etats-Unis et la compagnie Royal Air Maroc, les membres de la diaspora marocaine, juifs et musulmans, ont profité d'un riche programme culturel qui a mis en exergue l'attachement indélébiles des Marocains du monde à leur mère patrie.

Cette semaine a ainsi été marquée par le lancement par la prestigieuse Université de Californie, Los Angeles (UCLA), de l'Initiative d'études juives-marocaines (Moroccan Jewish Studies Initiative). Ce programme unique en son genre, initié grâce aux efforts notamment de l'anthropologue marocain Aomar Boum, spécialiste de la culture juive, vise à mettre en avant la culture juive marocaine, telle que préservée par les 100.000 juifs d'origine marocaine installés aux Etats-Unis.

L'évènement a été accompagné d'un spectacle émouvant donné par un orchestre rassemblant deux figures emblématiques de la chanson marocaine et hébraïque, le Marocain Abderrahim Souiri et l'Israélien Moshe Louk. Ce duo, en parfaite osmose, a interprété une variété de chansons en arabe et en hébreux.

A l'issue de cette performance qui a fait vibrer l'assistance, les deux chanteurs se sont vus remettre un "Certificat de reconnaissance" de la part du membre de l'Assemblée législative de Californie, Adrin Nazarian.

"Mardi, nous avons eu un événement mémorable dans notre synagogue, un concert où les Marocains, tant musulmans que juifs, se sont unis en harmonie pour célébrer notre culture et notre héritage communs dont nous sommes si fiers", a indiqué, dans une déclaration à la MAP, le rabbin Joshua Bittam, de la Congrégation Sépharade "Em Habanim" à Los Angeles.

Mercredi, de nombreux fidèles ont assisté à un "baqashot", une soirée d'interprétation de chants religieux hébreux accompagnés de mélodies andalouses.

Dans une intervention à cette occasion, le Rabbin Joshua Bittan, a imploré le Tout-Puissant de préserver SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, et d'accorder au Souverain, et à l'ensemble de l'illustre Famille Royale, santé, bonheur et longue vie. Des prières ont également été dites pour le repos des âmes des regrettés Souverains, Feu SM Mohammed V et Feu SM Hassan II.

Dans une déclaration à la MAP, le rabbin a souligné le rôle de SM le Roi comme défenseur des valeurs de tolérance et d'harmonie, tout en rendant hommage à la sollicitude dont le Souverain entoure les membres de la communauté juive marocaine et Ses efforts pour préserver le patrimoine juif marocain.

"Le Maroc est, dans sa nature-même, un pays d'harmonie, de tolérance et de convivialité", a relevé le rabbin, soulignant qu'aujourd'hui en particulier "le Royaume peut servir de modèle pour ce que signifie la coexistence entre populations de confessions différentes dans l'harmonie, le respect et l'appréciation mutuels".

De son côté, l'homme d'affaire Richard Elgrichi, membre du Conseil d'administration d'Em Habanim, a indiqué, dans une déclaration à la MAP que "nous avons eu la joie de retrouver les airs et les rythmes qui ont bercé notre enfance, la musique qu'écoutaient nos parents et nos grands parents pendant les réunions de famille et les fêtes au Maroc."

"Malgré la distance qui nous sépare de notre pays d'origine, l'avenir des Marocains en Californie est prometteur grâce à l'amour et l'attachement qu'ils vouent pour leur pays", a confié M. Elgrichi.