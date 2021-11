Burkina Faso: Lutte contre la criminalité urbaine - Un groupe de présumés délinquants dans les filets de la police nationale

En effet, à l'instar de plusieurs autres gangs déjà démantelés, ils procédaient au ciblage et à la reconnaissance de leurs lieux d'opération dans la journée, qui sont généralement les domiciles, les lieux de commerce surtout les points d'entreposage de carburant et les aires de stationnement des véhicules de transports d'hydrocarbures et de marchandises.

Ayant au préalable déterminé le rôle de chaque membre du gang, tous les membres se déployaient nuitamment sur les lieux et y tenaient en respect, à l'aide de leurs armes, toutes personnes rencontrées. Ainsi, un vigile d'une société de gardiennage a perdu la vie en mi-octobre 2021 à Nagrin, alors qu'il gardait le groupe électrogène et l'entrepôt de carburant pour le fonctionnement des antennes des compagnies de téléphonie mobiles TELECEL FASO et MOOV BURKINA.

Ils emportaient tout objet de valeur qu'ils trouvaient. Dans les entrepôts de carburant, ils siphonnaient le produit qu'ils transportaient dans des bidons à l'aide d'un véhicule spécialement aménagé à cet effet. Et le carburant ainsi obtenu était stocké dans une station d'essence de la place pour être revendu.

Grâce à la collaboration de la population, le Commissariat de Police de l'Arrondissement de Boulmiougou a pu mettre fin aux activités de ce groupe de malfaiteurs. Au moment de leur interpellation, il a été trouvé en leur possession un véhicule à quatre roues, un tricycle, cinq engins à deux roues, des bidons de 25 litres remplis de gasoil et divers autres objets.