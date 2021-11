Ethiopie: Les salésiens - Partageons avec les personnes qui souffrent ce que nous sommes et ce que nous avons

Addis Abeba — "La priorité pour les personnes déplacées est que la guerre cesse et que la paix prévale, afin qu'elles puissent retrouver une vie normale. Pour ceux qui ont fui leur maison, l'urgence est d'avoir quelque chose à manger, à boire, un endroit où dormir et des vêtements pour se protéger et s'abriter des intempéries. Ils ont besoin de toute l'aide humanitaire d'urgence qu'ils peuvent obtenir, car de nombreuses personnes déplacées restent campées dans les écoles pendant la journée. Nous distribuons de la farine et de l'huile ou de la nourriture préparée pour eux. Aux jeunes enfants, qui ont besoin d'une attention particulière, nous donnons des aliments complémentaires multivitaminés" : dit le père Hailemariam Medhin Sdb, prêtre de nationalité éthiopienne, salésien depuis 25 ans, depuis 2019 supérieur de la vice-province salésienne d'Afrique-Éthiopie-Érythrée (AET).

Dans la revue "Misiones Salesianas", publiée par les Salésiens d'Espagne, qui consacre un dossier à l'urgence en Éthiopie, le Supérieur rapporte : "Au Tigré, la population est fortement touchée par la crise, en plus des blocages dus à la pandémie. Les familles ne travaillent pas à cause de la guerre et certaines ont dû accueillir des parents et d'autres membres de la famille qui ont été déplacés et ont fui à la recherche de sécurité.

Ceux qui n'ont pas de "famille élargie" se réfugient dans des écoles et des installations, mais n'ont pas le nécessaire pour vivre. L'isolement de la région du Tigré par rapport au reste du pays et l'impossibilité de savoir comment et où se trouvent les êtres chers génèrent une grande souffrance".

Dans un contexte d'indigence et de souffrance générale, ajoute le religieux, "la forte tradition de solidarité de la population éthiopienne permet toutefois de survivre : beaucoup de gens s'entraident, puisqu'ils partagent avec ceux qui n'ont rien le peu qu'ils ont". Dans une situation humanitaire grave, les missionnaires salésiens, les religieux et les laïcs fournissent de l'eau à partir de puits en utilisant un générateur, principalement dans les communautés de Mekelle et d'Adua.

La population perçoit la présence des salésiens comme un soutien valable: on se souvient que déjà pendant la famine en Ethiopie en 1984 et 1985, les salésiens avaient gagné la confiance de la population. Dans l'une de nos communautés d'Adigrat, environ 50 familles se sont réfugiées dans le complexe salésien pendant les bombardements intensifs de la région. En tant que salésiens, nous essayons de réconforter les personnes effrayées, nous donnons de l'espoir aux désespérés et une aide matérielle et spirituelle. Nous partageons ce que nous avons : temps, nourriture, eau, abri contre les bombardements".

Depuis plus d'un an, les écoles sont fermées et l'urgence humanitaire perdure. Les religieux sont éprouvés mais poursuivent leur travail missionnaire, pastoral et social : "Nous ne sommes pas une grande organisation humanitaire internationale, note le Provincial, et les gens autour de nous le savent. Nous ne sommes pas une grande organisation humanitaire internationale, note le provincial, et les gens qui nous entourent le savent.

Dans une situation comme celle-ci, nous donnons la priorité aux enfants et aux jeunes, aux mères avec de jeunes enfants. En outre, il y a des mineurs non accompagnés, car les membres de leur famille ont fui. Grâce au lien fort que nous entretenons avec la population, ces enfants sont pris en charge par leurs voisins. Tous les enseignants et le personnel de soutien de nos centres d'éducation s'engagent pleinement à aider la population qui en a le plus besoin".

Maintenant que l'étendue du conflit est connue de la communauté internationale, conclut le père Hailemariam Medhin Sdb, nous implorons que la violence cesse et qu'il soit mis fin aux tueries et aux souffrances de la population. Nous sommes des prêtres et nous ne faisons pas de politique : nous faisons de notre mieux pour apporter l'Évangile, en aidant ceux qui souffrent, comme Jésus l'a fait". (Agence Fides 19/11/2021)