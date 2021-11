Togo: Ce que craint l'OTE !

document

Il l'a fait savoir au travers d'un communiqué signé au nom du Bureau exécutif par son président, Rév. Pasteur Hermann Kokou Afandalo.

Si l'OTE juge la décision rendant obligatoire la présentation de pass vaccinal pour accéder aux lieux de culte, comme une « décision qui porte gravement atteinte à la liberté religieuse relevant du droit constitutionnel de notre pays », il dit inviter « les autorités à ne pas céder aux décisions qui peuvent attirer la foudre de Dieu ». Lecture !

L'Observatoire Togolais Des Eglises (OTE) a, depuis lundi 15 Novembre 2021 pris acte du contenu du Communiqué du Gouvernement à travers le Ministre d'Etat, Ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires.

L'OTE tient à remercier l'ensemble du gouvernement d'avoir enfin pris la décision de réouvrir les Eglises et lieux de cultes légalement constitués et qui sont restés fermés depuis bientôt deux ans à cause de la pandémie au Coronavirus (Covid-19) Cependant, l'OTE exprime sa vive préoccupation suite à la décision de subordonner l'accès aux lieux de cultes sur présentation de pass vaccinal et d'un test PCR Négatif datant de 3 jours.

L'OTE considère que cette décision porte gravement atteinte à la liberté religieuse relevant du droit constitutionnel de notre pays. En outre, l'OTE tient à rappeler que l'Eglise est un endroit sacré, un lieu saint qui est par excellence la Maison de Dieu Vivant, l'Eternel des Armées, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. L'Eglise fonctionne comme un Hôpital, car les malades y trouvent guérison. Elle est également un refuge et un lieu de délivrance, de consolation à ceux qui souffrent ou se sentent abandonnés. C'est pour cela d'ailleurs que le Seigneur Jésus déclara : « Venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos » (Mathieu 11 v 28).

La pratique de cette parole est sans condition pour toute personne. L'OTE invite les autorités à ne pas céder aux décisions qui peuvent attirer la foudre de Dieu. C'est pour cela que l'Observatoire Togolais des Eglises (OTE) prie le gouvernement de bien vouloir, en faveur de la Paix sociale et du mieux-vivre ensemble, des atouts pour un développement durable, à revoir cette décision pour la gloire de Dieu, le Tout-Puissant et l'insondable.

L'OTE enfin, rassure la Communauté Chrétienne en particulier à rester sereine et forte et à espérer en Dieu, car rien ne lui est impossible.

Fait à Lomé, le 18 Novembre 2021

Pour le Bureau Exécutif National

Le Président

Rév. Pasteur Hermann Kokou AFANDALO