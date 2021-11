Togo: Le Pélerinage à Kovié avec ou sans pass vaccinal ?

C'est la grande interrogation que des fidèles chrétiens surtout catholiques peuvent se poser à l'approche de ce pèlerinage qui a lieu le premier dimanche du mois de Décembre de chaque année.

Et ceci, du fait que l'autorité par une décision a fixé l'obligation de présentation de pass vaccinal pour avoir accès aux lieux de culte au 03 Décembre, alors que le pèlerinage à Kovié aux pieds de Notre Dame des 7 douleurs devrait se dérouler le Dimanche 05 Décembre 2021.

En tout cas d'après un communiqué de l'Achevêque de Lomé, Mgr Nicodème Barrigah-Bénissan, « Compte-tenu de la crise sanitaire que nous traversons, une fois encore, le pèlerinage diocésain se tiendra en seul jour au Sanctuaire le dimanche 05 décembre 2021. Y sont attendus, des délégations de fidèles par paroisse et quasi-paroisse, de prêtes par doyennés et de personnes consacrées par institut religieux. Notons que l'entrée au site du pèlerinage sera subordonnée à la présentation d'un badge qui sera remis au préalable aux divers délégués et au port obligatoire du masque. Le respect des mesures barrières sera également de rigueur sur le site ».

Avant le programme de dimanche, il est prévu une préparation spirituelle (sacrément de la réconciliation et chemin de croix si possible : sur place, dans l'église) dans toutes les paroisses et quasi-paroisse de l'Archidiocèse.

Pour cette 24ème édition du pèlerinage annuel aux pieds de « Notre Dame des 7 douleurs » au Sanctuaire Marial de Kovié, le thème principal est, « Avec Marie, annonçons et vivons l'Evangile ! ».