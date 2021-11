Maroc: Rabat/Salé - Remise des certificats de propriété de logements à des ayants-droit des martyrs de l'intégrité territoriale du Royaume

Rabat — Une cérémonie de remise des certificats de propriété de logements à des ayants-droit des martyrs, des blessés de guerre et des rapatriés relevant des délégations régionales de la Fondation Hassan II pour les œuvres sociales des anciens militaires et anciens combattants à Rabat et Salé a eu lieu vendredi.

Cette cérémonie, qui s'est déroulée au Mess des officiers à Rabat en présence notamment du wali de la région Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed Yacoubi, et d'autres personnalités civiles et militaires, a été marquée par la remise de certificats de propriété à 78 familles bénéficiaires relevant du territoire des délégations de la Fondation à Rabat et Salé.

S'exprimant à cette occasion, le commandant d'armes délégué de la place de Rabat-Salé, le général de brigade Abdellah Boutaleb, a souligné que cette initiative traduit la Haute sollicitude et bienveillance dont SM le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d'État-major général des Forces Armées Royales (FAR), entoure les membres des FAR et leurs familles.

Il a aussi rappelé que cette initiative intervient en application des Hautes Instructions du Souverain pour permettre à Ses fidèles sujets parmi les familles des martyrs de l'intégrité territoriale de la Patrie de régulariser la situation de leurs logements, faisant savoir que la Fondation a œuvré, à travers ses délégations à Rabat et Salé, à effectuer l'ensemble des procédures nécessaires auprès de la Conservation foncière, de la Direction des Impôts et du Groupe Al Omrane.

Le général de brigade Abdellah Boutaleb a aussi fait savoir que les bénéficiaires ont été exonérés des droits d'enregistrement, exprimant ses remerciements aux autorités locales, ainsi qu'au ministère de l'Économie et des Finances, à l'Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie et au groupe Al Omrane pour les efforts déployés en vue d'assurer la réussite de cette opération.

Il a, en outre, tenu à souligner que cette cérémonie coïncide avec la célébration de l'anniversaire du retour d'exil de feu SM Mohammed V et des membres de l'illustre Famille Royale et de la glorieuse fête de l'Indépendance.

Dans une déclaration à la presse, Commandant Hind drissi El Maliani, officier-adjoint du délégué de la délégation régionale de la Fondation Hassan II à Salé, a affirmé que cette opération, qui intervient en application des Hautes instructions de SM le Roi et dans le cadre de la Haute sollicitude dont le Souverain entoure les membres des FAR et leurs familles, a été amorcée en juillet dernier à Oujda et s'est poursuivie dans d'autres villes du Royaume, faisant savoir que cette initiative concernera d'autres régions du Maroc.

Pour sa part, le lieutenant-Colonel Hasna Bouidia, délégué régional de la Fondation Hassan II de Rabat, a relevé que les différents services des FAR, dont les deux délégations de la Fondation, ont effectué toutes les démarches nécessaires en application des Hautes instructions royales, mettant en avant les efforts consentis par les autorités locales en vue d'assurer la réussite de cette opération sociale d'envergure.

De leur côté, des bénéficiaires de cette opération ont exprimé, dans des déclarations similaires, leur reconnaissance et leur profonde gratitude à SM le Roi pour la Haute sollicitude dont le Souverain ne cesse d'entourer les membres des FAR et leurs familles.

Ils ont aussi exprimé leurs vifs remerciements à la Fondation Hassan II et aux autorités locales pour leurs efforts inlassables en vue d'assurer la réussite de cette opération.