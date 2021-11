Afrique: Selon Dr Jean-Jacques Muyembe - Covid-19, la RDC est le pays le moins «vacciné» d'Afrique

La République Démocratique du Congo est toujours confrontée au problème de la méfiance à l'égard du vaccin contre le Covid-19 malgré la variété des doses dont elle dispose. Alors qu'on pensait qu'avec la multiplicité des vaccins, les Congolais allaient adhérer massivement à la vaccination en optant sur le vaccin de son choix.

Malgré les efforts du gouvernement dans l'acquisition de différentes doses des vaccins, l'équipe de riposte a enregistré un faible taux de personnes vaccinées sur l'ensemble du territoire national. En effet, sur une population estimée à 80millions d'habitants, seul 1% a reçu le vaccin anti-covid, révèle la cellule de riposte.

Selon le Dr Jean-Jacques Muyembe, Directeur de l'INRB (Institut National de Recherche Biomédicale), la RDC est le pays le moins vacciné en Afrique avec 1% de sa population ayant reçu le vaccin de COVID-19, comparativement à ses voisins directs comme l'Angola, dont la couverture vaccinale est estimée à 7,7%, le Rwanda avec 15,3% et l'Ouganda avec 1,2%.

A l'en croire, le défi de la RDC lié au Covid-19 n'est plus une question d'accessibilité du vaccin, mais plutôt celle de son acceptabilité par la population et aussi la lutte contre la désinformation liée à la vaccination ainsi que la maladie. Pourtant, insiste-t-il, la vaccination demeure le meilleur espoir de gagner la lutte contre le COVID-19 en RDC.

Le célèbre virologue a soulevé cette problématique lors de la table ronde sur la vaccination contre le covid-19 qui s'est clôturée hier jeudi 18 novembre 2021 à Pullman Hôtel. Il était question, au cours de ce forum, de réfléchir sur les moyens à mettre en œuvre en vue d'une prise de conscience collective de manière à vaincre efficacement la maladie.

Les professionnels de santé, notamment, l'équipe de riposte et les décideurs politiques ayant pris part à cette activité, ont fait un état des lieux sur les avancées dans la lutte contre la maladie en RDC et la vaccination. Ils ont, par ailleurs, fait le point sur les efforts déployés par la RDC pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Une occasion pour les spécialistes de répondre aux différentes questions relatives à l'utilisation du vaccin, qui reste la seule alternative pour élaguer le virus. « Le forum de ce jour s'avère être une opportunité de réunir tous les acteurs de la riposte à parler le même langage, celui d'une communication harmonieuse, de proximité autour de l'acceptation de la vaccination pour les communautés», a souligné le Dr Jean-Jacques Muyembe

En présence du Premier Ministre, le ministre de la Santé a, pour sa part, rappelé l'urgence sanitaire nationale d'accélérer la cadence de la vaccination par toutes les voies sociales et médiatiques en vue de protéger la population. Le Dr Jean-Jacques Mbungani a martelé sur le fait que la vaccination protège les personnes vulnérables et réduit le nombre de cas graves et de décès. Par ailleurs, elle diminue le nombre d'hospitalisations et permet de maintenir le bon fonctionnement du système de santé pour tous.

«Avec l'autorisation du Chef de l'Etat, nous sonnons la trompette pour une mobilisation totale, permanente et résiliente face à toutes les sirènes qui veulent présenter la vaccination comme un épouvantail alors qu'il s'agit de la solution la plus pertinente pour que notre vie économique et sociale se normalise enfin», a insisté le ministre de la Santé Publique.

Le Premier Ministre, Sama Lokonde, a quant à lui invité les leaders d'opinions à s'approprier le plan d'accélération de la campagne de vaccination mis en place par le ministère de la Santé et à sensibiliser de manière efficace toutes les couches sociales afin d'arriver d'aboutir à une adhésion collective. Le chef du gouvernement a soutenu que la plupart des personnes qui présentent les cas le plus sévères de la maladie et qui meurent se recrutent parmi les personnes non vaccinées.