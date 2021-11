Congo-Brazzaville: Leadership féminin - La performance des femmes souhaitée dans le secteur de la santé

La ministre de la Promotion de la femme et de l'Intégration de la femme au développement (MPFIFD), Inès Nefer Bertille Ingani, a plaidé, le 18 novembre à Brazzaville, pour la performance des femmes dans le secteur de la santé ainsi que la création d'un réseau de femmes évoluant dans le secteur de la santé afin de ne pas mettre en péril la santé du couple mère-enfant.

L'appel de la ministre en charge de la Promotion de la femme a été lancé au terme de l'atelier du programme leadership et excellence pour l'amélioration de la performance dans le secteur de la santé dans les pays africains dont le Congo est le pays pilote. Co-organisée par le ministère de la Promotion de la femme et de l'Intégration de la femme au développement (MPFIFD) et l'agence pays de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), cette rencontre vise à accélérer la mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD) et à renforcer les fondamentaux du leadership des femmes exerçant dans le domaine de la santé en République du Congo.

Le leadership féminin influence la performance des établissements de santé. En effet, la performance des établissements de santé dépend de la performance organisationnelle, laquelle se nourrit de la diversité des comportements. Au-delà donc d'une plus grande mixité pour des raisons d'équité sociale dans les fonctions de direction, les établissements de santé ont intérêt à élargir la palette des comportements de leurs leaders pour renforcer l'ensemble des dimensions de la performance organisationnelle. D'où l'importance de la prise en compte du leadership féminin.

« Dans le secteur de la santé, la proportion des femmes compétentes au niveau de la prise de décision est faible. Pour que le secteur de la santé soit plus performant, il faut que nous fassions tout ce qui est possible pour que les femmes qui ont des responsabilités soient plus performantes. Nous allons pouvoir nous assurer que les partenaires sont sensibles et que les financements sont trouvés et mis à la disposition de ces femmes leaders et qu'elles mettent en place un réseau pour former d'autres femmes », a révélé le Dr Lucien Alexis Manga, représentant de l'OMS-Congo.

Au Congo, le leadership féminin fait partie des programmes prioritaires du gouvernement. Ainsi donc, les projets de ces femmes leaders, retenus au cours de l'atelier, bénéficieront du financement des partenaires afin qu'elles matérialisent leurs connaissances dans le cadre du développement de la santé.

« Nous avons senti un investissement des femmes au regard de leur projet proposé à l'issue de l'atelier. L'intéressement des participantes est d'autant plus important pour le couple mère-enfant, la femme enceinte, la gratuité de la césarienne et les maladies sexuellement transmissibles. En bref, qu'elles mettent en place un réseau de femmes évoluant dans le secteur de la santé afin de ne pas mettre en péril la santé du couple mère-enfant », a indiqué la ministre Inès Nefer Bertille Ingani.

Pour la promotion de l'équité du genre dans les établissements sanitaires, une femme leader valorise et motive les membres de son équipe, ce qui contribuera normalement à propulseur la performance de l'équipe et à développer le potentiel des collaborateurs.

« La démarginalisation des femmes est aujourd'hui un principe qui est accepté pour le développement humain et l'éradication de la pauvreté. Notre pays s'inscrit dans la dynamique des conventions internationales pour la prise en compte des besoins et l'aspiration différenciée des femmes et des hommes dans les politiques de développement économique et sociale », a ajouté la ministre de la Promotion de la femme.

Elle a, par ailleurs, reconnu la faible représentativité des femmes dans les structures dirigeantes malgré l'important travail qu'elles exercent. « Que le leadership féminin devienne une nouvelle norme et non une exception. Car une femme épanouie, autonome et éduquée, est un gage d'un foyer heureux, d'une communauté paisible et à terme d'une nation stable et développée », a conclu la ministre Inès Nefer Bertille Ingani.