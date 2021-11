Sénégal: Le Jaraaf vise un trophée chaque saison, selon son entraîneur

Dakar — Le Jaraaf, dont l'objectif est de gagner au moins un titre chaque saison, souhaite réussir le même pari cette année, a déclaré son entraîneur Cheikh Guèye.

"Un club, pour exister doit gagner et le Jaraaf a comme ambition de remporter un trophée qui lui permettrait de retourner en Afrique", a dit le technicien dans un entretien exclusif avec l'APS.

Pour cette raison, l'équipe de la Médina a gardé "ses meilleurs éléments de la saison dernière, hormis ceux transférés hors du pays", a poursuivi le technicien, qui a conduit le Jaraaf en quart de finale de la Coupe de la CAF, la saison dernière.

Il a signalé que "ces jeunes, formés au club, ont été promus" et seront encadrés par des cadres, comme Albert Lamane Diène, Junior Bouly Sambou, Mamadou Sylla, Rémi Bocandé et le gardien de but Cheikh Lo.

Cheikh Guèye a évoqué les départs de Pape Abdou Ndiaye (Horoya AC, Guinée) et de Seydou Ndiaye (Danemark). A ce sujet, il a souligné que le Jaraaf a trouvé des renforts sur le plan local et dans la sous-région, avec les signatures du Guinéen Aboubacry Sylla (ex Kaloum), d'Alfousséni Dabo, un attaaquant sénégalais de retour de l'Argentine et de l'attaquant gambien Omar Manneh.

Le technicien sénégalais s'est aussi réjoui de l'ouverture du stade d'entraînement de l'équipe de la Médina, dans le quartier de la Sicap Amitié.

"Depuis la fin de la saison, déclare-t-il, on mesure l'importance de cet outil, on arrive à mieux respecter notre planning d'entraînement et le choix des horaires".

"Nous avons plus de temps de travail et cela doit se refléter normalement sur les résultats", s'est-il félicité.