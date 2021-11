Ile Maurice: Osman Mahomed estime que la NHDC est dirigée par «des gens qui ne connaissent pas le domaine»

Les Statement Times sont de plus en plus utilisés par les ministres pour répondre aux questions. Est-ce règlementaire ? «Oui», nous répond Kailash Purryag, ancien speaker. «Le ministre peut revenir avec de nouvelles informations dont il ne disposait pas au moment de la PQ ou pour toute autre raison.»

Cependant, il rappelle aux députés qu'ils peuvent rebondir avec des questions lors du Statement Time, cela, à la suite d'un ruling en 1994 du speaker de l'époque, Iswardev Seetaram, lors du débat sur les négociations pour l'entrée de Maurice à la World Trade Organisation. Voilà une information utile qui pourrait cependant ne pas conforter les ministres.

Mais revenons à l'affaire principale issue de la PQ B 1009 du 9 novembre et au statement d'Obeegadoo le 16 novembre. Osman Mahomed, ancien directeur de la National Housing Development Company (NHDC), nous dit que Hemaduth Jhugroo a été enregistré comme ingénieur en 2020, selon les dires du Premier ministre adjoint, alors qu'il avait été désigné comme Project Manager de la Design and Implementation Unit (DIU) de la NHDC en 2019.

Le député rouge note qu'il n'y a pas eu d'explications sur la raison de la nomination de Hemaduth Jhugroo à la tête de la DIU - un département de nature très technique - avant même qu'il soit enregistré comme ingénieur auprès des autorités.

De plus, Steve Obeegadoo affirmait le 9 novembre que la «Design and Implementation Unit was set up in May 2019 to optimise use of inhouse human resource capacity so as to reduce dependency on external Consultants and thereby limiting expenditure in terms of consultancy fees».

Pas très clair

Or, le 16 novembre, Obeegadoo avouait que les services de l'ingénieur Govind Coopoosamy (au coût de Rs 6,4 millions comme avancé par Osman Mahomed) ont été requis pour notamment agir en tant qu'expert «to assist the Design and Implementation Unit with regard to civil and structural designs» auprès de la NHDC, alors que c'est la DIU de Hemaduth Jhugroo qui devrait s'en charger.

Le député travailliste trouve que tout cela n'est pas très clair car avoir recours à un consultant structurel va, selon lui, à l'encontre de ce qu'avait déclaré le Premier ministre adjoint le 9 novembre. C'est-à-dire que «la DIU a été mise sur pied justement pour ne pas avoir à payer des consultants».

De plus, lorsque Steve Obeegadoo parle d'avoir recours à une firme privée d'architectes, renchérit Osman Mahomed, «il est encore une fois en pleine contradiction puisqu'il avait dit le 9 novembre que la DIU a été mise sur pied pour ne pas avoir à payer des consultants».

Ce n'est pas fini. Selon les informations que le député rouge détient, des Rs 6,4 millions destinées à l'ingénieur Govind Coopoosamy, environ Rs 200 000 représentent ses frais de coaching, quelque 4 millions pour des services en Structural Design en tant que consultant présumément et environ Rs 2 millions pour la supervision des travaux sur deux projets de la NHDC. Alors que Steve Obeegadoo avait fait référence, le mardi 16 novembre, de services d'une firme d'architecte privée.

Pas payer de frais

Le Premier ministre adjoint n'avait pas précisé de quelle firme il s'agissait. S'agissait-il des services de Govind Coopoosamy ou ceux d'une autre firme ? Même si c'était une autre firme, se demande Osman Mahomed, «pourquoi avoir engagé de tels services alors que, comme il le disait lui-même, la DIU a été établie pour ne pas avoir à payer des frais de consultants externes ?»

Le député rouge estime que la gestion de la NHDC est en ce moment entre les mains de gens qui ne connaissent pas le domaine, et cela donne beaucoup d'ardeurs à certains qui essaient de profiter de cette faiblesse.