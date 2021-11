Algérie: Mahrez Lamari plaide pour un rôle "plus structuré" de la diaspora algérienne

Alger — Le militant des droits de l'Homme et des peuples, Mahrez Lamari, plaide pour un rôle "plus visible, plus structuré et mieux organisé" de la communauté algérienne établie à l'étranger en vue de renforcer les " liens séculaires avec l'Algérie mère patrie".

"Il est hautement nécessaire que le rôle de la communauté algérienne établie à l'étranger soit plus visible, plus structuré et mieux organisé et développera aussi des activités multiples de rapprochement entre les citoyens, les acteurs de la société civile et les segments du mouvement associatif dans toute ses composantes et tendances", écrit Mahrez Lamari dans une contribution publiée vendredi par le journal électronique, la Patrie News.

Il juge aussi nécessaire d'"encourager les échanges multiples renforçant les relations avec les élus, les parlementaires, les universitaires, les médecins, les sportifs, le monde des arts et de la culture, tout en tissant un partenariat vertueux et crédible visant la relance d'actions communes de solidarité, de fraternité, d'entraide, de défense de droits de l'homme et des peuples, d'échanges culturels et ar tistiques, et de bâtisseurs patriotes mobilisés pour apporter ce qu'il y a de mieux à notre chère Algérie".

Et de souligner dans ce contexte que l"'Algérie Nouvelle plus que jamais a besoin de tous ses fils et filles pour continuer de se construire dans la paix, la fraternité, l'unité, la sécurité, la quiétude, la solidarité et la stabilité'.

"La communauté nationale établie à l'étranger profondément attachée à son pays d'origine, regroupe en son sein un gisement de compétences, de militants, de cadres intégrés et engagés qui nourrissent un amour profond à l'endroit de la patrie mère et affichent une volonté et disponibilité patriotique à servir le pays,qui tiennent absolument à exprimer et concrétiser de fort noble manière avec dévouement et abnégation", poursuit le militant des droits de l'Homme.

"Ainsi, cette volonté politique, cette conviction sincère, clairement et ouvertement affiché au plus haut niveau de l'Etat par le président Tebboune permettra à la communauté algérienne établie à l'étranger de se sentir appuyé politiquement et citoyenne investie au même titre que ceux de l'intérieur", relève-t-il.

Il a, par ailleurs, saisi l'occasion "pour avoir une pieuse pensée pour les milliers de martyrs de la communauté algérienne établie à l'étranger morts pour la liberté, la dignité, l'honneur et l'indépendance nationale de l'Algérie".

Il n' a pas manqué aussi de "saluer les générations montantes de la communauté algérienne établie à l'étranger pour leur attachement, leur fidélité et leur amour à leur pays d'origine l'Algérie".