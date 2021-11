Maroc: SM le Roi reçoit un message de félicitations du président brésilien à l'occasion de la Fête de l'Indépendance

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de la République fédérative du Brésil M. Jair Bolsonaro, à l'occasion de la Fête de l'Indépendance.

Dans ce message, M. Bolsonaro exprime à Sa Majesté les salutations les plus sincères et les plus chaleureuses du gouvernement et du peuple brésiliens et ses vœux de bonheur, de santé et de prospérité au Souverain, à la Famille Royale, au gouvernement et au peuple du Maroc.

"Le Brésil et le Maroc travaillent avec une proximité croissante au profit du développement de nos sociétés et en réponse à différents défis mondiaux", souligne le président brésilien, se disant sûr qu'une "plus grande coopération pourra renforcer le progrès de nos pays dans les domaines les plus divers, comme l'alimentation, la santé ou l'industrie, au profit des avancées sociales et économiques auxquelles aspirent nos pays et régions".

M. Bolsonaro réitère à SM le Roi la disposition du Brésil à "œuvrer pour un approfondissement encore plus grand de ce partenariat, qui n'a cessé de se renforcer depuis l'indépendance du Maroc".