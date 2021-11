Sénégal: Élection locales 2022 - La Cour d'appel de Thiès valide la candidature du magistrat Cheikh Issa SALL

Benno Bokk Yakaar (Bby) peut bien compter sur la candidature du magistrat Cheikh Cheikh Issa Sall, au niveau de la commune de Mbour. Le magistrat est ainsi sorti victorieux de son procès, devant la Cour d'appel de Thiès, ce vendredi contre le recours de l'enseignant-chercheur Papa Moussa Saliou Guèye.

M. Gueye trouve que le magistrat affecté à la Cour des comptes et membre de l'Alliance pour la République, le parti de Macky Sall, ne peut pas prétendre à un mandat électif, selon L'As. Cela, non sans convoquer le code pénal, le code électoral et la loi qui encadre l'exercice du métier de magistrat au Sénégal.

"Nous étions sereins, nous sommes des juristes; nous avons été à la bonne école et depuis le début, je vous avais dit que ceux qui ont intenté ce procès-là, ce sont de faux juristes. Pour l'intérêt de Mbour, j'étais prêt à me départir de ma robe pour me mettre à la disposition de Mbour et c'est pour cette raison qu'en juillet 2020, je n'ai pas décidé de réintégrer la cour des comptes ou de demander le renouvellement de ma mise en position de disponibilité. Depuis plus d'un mois, je ne suis plus magistrat de la cour des comptes", s'est réjoui Cheikh Issa Sall après le verdict.

À l'en croire, c'est tout cela qui explique qu'il n'est plus magistrat de la Cour des comptes.

"Le requérant, celui qui a intenté un recours pour l'annulation de ma candidature a fait une erreur. Son recours était non fondé. Je connais le droit, je connais les règles de droit qui me régissaient en tant que magistrat à la cour des comptes, je suis assez responsable", a-t-il soutenu.