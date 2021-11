Afrique: LDC CAF (F) / Hasaacas Ladies 0 - 2 Mamelodi Sundowns - Un titre historique pour Mamelodi Sundows

Le Mamelodi Sundowns vient de remporter la toute première édition de la Ligue des Champions Féminine de la CAF, en battant Hasaacas Ladies 2-0, ce vendredi au Caire, en Egypte.

Les sudafricaines de Mamelodi Sundows, novices dans la compétition comme les sept autres équipes féminines, se sont adjugées le titre, en venant à bout des ghanéennes d'Hasaacas Ladies (1-0).

En effet, pour cette première finale de la Ligue des Champions Féminine de la CAF, deux équipes anglosaxonnes s'affrontaient. Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud, et Hasaacas Ladies du Ghana. Mamelodi S., plus expérimentées avec en son sein plusieurs joueuses de la sélection sud-africaine de football, a réussi à s'imposer 2 buts à 0. Chuene Morifi (32') a inscrit le premier but d'un magnifique geste technique sur centre de Mgcoyi. Passeuse sur le premier but, la doyenne Mgcoyi, 33 ans, va s'illustrer en marquant le second but de son équipe. Au final, Mamelodi Sundowns remporte ce premier trophée continental chez les femmes.