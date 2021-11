Sénégal: Dialy Kobaly - Le jeune gardien sénégalais rêve d'un retour en sélection

Dialy Kobaly rêve revenir en sélection avec les Lions. Le portier de 22 ans l'a déclaré lors d'un entretien accordé au journal Stades.

Appelé en sélection pour la toute première fois en 2019 lors d'un match amical contre les Aigles du Mali au stade Léopold Sédar Senghor, Dialy Kobaly n'a plus reçu de convocation de la part d'Aliou Cissé depuis un bon moment.

Au cours de son entretien, le quart de finaliste du mondial U20 en Pologne a affiché son désir d'enfiler de nouveau la tunique du Sénégal.

« Ça fait partie de mes plus grands rêves de revenir en sélection, pour défendre les couleurs de ma nation. Mais pour l'instant, je me concentre sur mon travail pour essayer de gagner la confiance des dirigeants en club et l'équipe nationale va suivre », a laissé entendre le joueur.

Pour la prochaine Coupe d'Afrique des nations qui se tiendra au Cameroun, Kobaly croit que les Lions peuvent remporter la prochaine CAN.

« Effectivement, les Lions peuvent remporter la prochaine CAN, parce qu'aujourd'hui, l'équipe du Sénégal est composée de joueurs qui ont des qualités exceptionnelles et qui jouent dans les plus grands clubs d'Europe. Ils sont très suivis. Je suis confiant que cette fois-ci sera la bonne » a conclu l'ancien pensionnaire de l'Olympique de Ngor.