Cote d'Ivoire: Sécurité routière - A un mois des fêtes de fin d'année, 27 permis de conduire retirés aux chauffeurs indélicats

A un mois des fêtes de fin d'année 2021, la Commission spéciale de suspension et de retrait du permis de conduire envoie un signal fort aux mauvais chauffeurs.

Sur 33 dossiers analysés en sa session ordinaire, le jeudi 18 novembre 2021 au 3e étage de la Tour C, 27 dossiers ont été frappés de sanctions dont 23 avec des sanctions fermes et 04 avec sursis. Les peines varient de 03 mois ferme à 05 ans fermes selon la responsabilité du chauffeur. Il y a eu 05 cas d'absence et un permis a été restitué.

Après audition des mis en cause par les membres de la commission, les chauffeurs ont pour la plupart été reconnus coupables pour, entre autres, excès de vitesse, défaut de maîtrise, manœuvre imprudente, non suivi de l'état mécanique de véhicule, non respect de la distance de sécurité, conduite en sens inverse et mauvais stationnement. Ces accidents ont occasionné 14 tués et 35 blessés.

M. Kouakou Étienne, Directeur de la Coordination et de la Gestion intégrée des Opérations de Transports Terrestres à la Direction Générale des Transports Terrestres et de la Circulation (DGTTC), représentant le Président de la commission, M. Lucien Tiéssé, a rappelé, à l'ouverture des travaux, l'intérêt que le Ministre des Transports Amadou Koné accorde au bon fonctionnement de la commission.

Il est revenu, pour ce faire, sur les recommandations de la dernière session. Il s'agit notamment du renforcement de la signalisation routière au niveau du carrefour de la riviéra jardin, d'une vaste opération de sensibilisation au grand carrefour de la mairie d'Abobo, une campagne ciblée à l'endroit des chauffeurs de gbaka et woro-woro ainsi que les responsables de lavages automobiles.

Selon lui, les accidents de la route ne sont pas une fatalité et le Ministère des Transports est engagé à jouer sa partition en vue de les réduire. M. Kouakou Étienne a, pour conclure, invité les chauffeurs à plus de prudence sur la route.

Rappelons que la commission spéciale de suspension et de retrait de permis de conduire a été réactivée depuis décembre 2018. A ce jour, près de 1 000 permis de conduire ont été retirés des mains de chauffeurs indélicats.