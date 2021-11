Afrique: Efficacité du développement des pays africains - La BAD publie sa revue annuelle le 23 novembre

La Banque africaine de développement publiera, mardi 23 novembre, l'édition 2021 de sa Revue annuelle sur l'efficacité du développement, sur le thème suivant : « Un continent résilient qui se remet de la pandémie ». C'est ce qui ressort d'un communiqué de presse de l'institut financière africaine dont fratmat.info a reçu copie ce 19 novembre 2021 à Abidjan.

Le rapport examine l'impact de la pandémie de Covid-19 sur la croissance économique de l'Afrique ainsi que la contribution de la Banque à travers ses opérations. Chaque année, en plus des rapports par pays, la revue est étayée par des analyses plus approfondies sur des secteurs et des thématiques spécifiques.

L'édition 2021 met l'accent sur la façon d'améliorer de nombreux secteurs économiques des pays du continent. Par exemple, améliorer le transport de l'électricité doit permettre à un plus grand nombre d'Africains d'avoir accès à l'électricité.

Le document indique qu'en réponse à la crise du Covid-19, les gouvernements africains ont mis en place des mesures fiscales et sociales sans précédent, allant des interventions ambitieuses en matière de santé publique à l'extension des filets de sécurité sociale. " Si de nombreux pays ont géré le virus en temps opportun, ils continuent de faire face aux conséquences économiques de ces interventions", indique le document.

Pour aider à mieux comprendre ces problématiques, nous vous proposons un entretien exclusif avec un haut responsable de la Banque qui vous offrira une analyse approfondie des conclusions de la Revue et des réformes critiques que les pays africains doivent entreprendre pour mieux se reconstruire après la pandémie de Covid-19.

Des hauts fonctionnaires de la Banque sont également disponibles pour échanger avec vous sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et sur les réformes politiques et opérationnelles urgentes et nécessaires pour accélérer sa mise en œuvre.