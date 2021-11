Cote d'Ivoire: Équitation - A peine réélu ce vendredi - Stéphane Ouégnin appelle à la réconciliation

La Fédération ivoirienne d'équitation (Fie) a renouvelé ses instances, ce vendredi 19 novembre 2021, à l'Espace Crystal, en Zone 3 C (Abidjan). Les quatre clubs statutaires ont voté à l'unanimité pour la continuité, après les présentations de bilans moral et financier.

Les clubs Jaïpur, Poney club, Freies Pferd et le club Altaïr, impressionnés par les acquis importants, venaient juste d'accorder leur quitus au bureau sortant. Tout cela en présence de Me Clément Monney, commissaire de justice qui était là pour attester de la régularité de la réunion, au même titre que le ministère des Sports qui avait désigné Émile Djako (Direction générale des sports) et le Comité national olympique représenté par son deuxième vice-président, Dr Allah Kouamé.

A peine réélu pour un nouveau mandat de 4 ans, Joseph Stéphane Ouégnin a appelé à l'union autour du cheval ivoirien. « C'est cela qui nous unis. Le cheval est notre passion commune. Œuvrons ensemble pour son épanouissement, mais dans la rigueur et le respect des textes que nous nous sommes donnés. En tout cas, je lance un appel à tous nos frères et sœurs qui, à un moment donné se sont sentis frustrés de revenir. Il y a de la place pour tous ; il faut surtout qu'on se parle pour briser les murs de l'incompréhension », a déclaré le président Ouégnin.

Globalement, l'on retient que le cheval ivoirien se porte très bien. En quatre ans, l'équipe fédérale a rempli son contrat. Sauf que l'on note une quantité moyenne de compétition. Mais cela s'explique : « Le Covid-19 nous a stoppé net dans notre élan. Sur la saison 2020-2021, nous avions au programme des compétitions d'envergure, telles que les grands prix Félix Houphouët-Boigny, de la Lonaci, etc. Les cavaliers ivoiriens étaient attendus pour le Young jumping, au plan international. Bref. Mais nous avions reçu des instructions de la Fédération internationale de tout arrêter en raison de la pandémie. Toutefois, ce n'est que partie remise », a rassuré le président réélu.

Avant de laisser entrevoir de nombreuses et belles perspectives pour le cheval national. Dans la foulée, l'homme fort du sport équestre en Côte d'Ivoire a laissé entrevoir de belles perspectives. Il a parlé de formation de cavaliers, palefreniers, moniteurs etc. Mais aussi des dirigeants fédéraux et de club. Il a annoncé le maximum de compétitions pour la nouvelle saison, au-delà des grands prix Félix Houphouët-Boigny et de la Lonaci.

Stéphane Ouégnin compte renforcer le partenariat avec des pays comme le Maroc où il prépare déjà un grand coup dès le mois de janvier 2022. Sans oublier en filigrane les Jeux olympiques de la jeunesse au Sénégal, en 2026 et cette cité du cheval qui lui tient tant à cœur.