Cote d'Ivoire: Transformation de la commune d'Abobo - Les conseillers municipaux adoptent un budget primitif de plus de 3 milliards de Fcfa pour l'année 2022

La troisième réunion de l'année 2021 du conseil municipal de la commune d'Abobo s'est tenue, le jeudi 18 novembre, dans la salle des mariages de la mairie.

Les conseillers municipaux de la commune d'Abobo avec à leur tête, le maire Kandia Camara, ont adopté, le jeudi 18 novembre 2021, le budget primitif au titre de l'année 2022 de cette commune. Celui-ci s'équilibre en recettes et en dépenses à 3 847 324 000 000 de Fcfa et reparti comme suit : 3 173 298 000 000 de Fcfa pour le fonctionnement et 674 026 000 000 Fcfa au titre de l'investissement.

Selon la ministre d'Etat ministre des affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Camara, par ailleurs maire de la commune d'Abobo, ce budget primitif met un accent particulier sur le social. Avec le financement des projets des jeunes, des femmes, l'éducation, la santé et les activités socioculturelles. « La mairie d'Abobo se présente comme une mairie solidaire de ses populations», a déclaré Kandia Camara, appelant ainsi, l'ensemble des conseillers municipaux et la population d'Abobo à soutenir toutes les actions menées par le conseil municipal.

« Nous avons de grandes ambitions pour la commune d'Abobo », a annoncé Kandia Camara, qui se réjouit du fait que les conseillers municipaux aient donné leur quitus à l'opérateur économique « Djogana » de procéder au recouvrement électronique des recettes de ladite commune. Cet opérateur économique, selon Kandia Camara, va identifier tous les contribuables pour un meilleur recouvrement des recettes afin de permettre au conseil municipal de bien travailler pour le bonheur des populations.

Le maire de la commune d'Abobo a surtout réitéré ses remerciements au Président de la République Alassane Ouattara qui a mis à la disposition de sa commune un budget de 174 milliards de Fcfa pour un programme d'urgence. Elle a rappelé que le déguerpissement qui a cours en ce moment vise à changer l'image de la commune d'Abobo. C'est pourquoi elle appelle l'ensemble des populations à s'y impliquer davantage pour en faire une réussite.

Au cours de cette même session, le budget programme triennal 2022, 2023 et 2024 qui s'élève à 4 992 000 000 Fcfa a été également adopté à l'unanimité par les conseillers. Il prévoit octroyer 2 316 000 000 Fcfa à 27 opérations et 2 676 000 000 Fcfa pour 20 actions.