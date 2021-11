Seychelles: Des étudiants seychellois questionnent le président Ramkalawan sur la consommation de drogue, les abus sexuels et l'éducation

Vendredi, seize élèves de diverses écoles secondaires des Seychelles ont eu l'occasion de questionner le président Wavel Ramkalawan lors d'un débat présidentiel unique en son genre à State House.

Organisé par le Conseil national pour l'enfance (NCC), l'événement, qui devait commémorer la Journée universelle de l'enfance, a été retransmis en direct sur les chaînes de télévision locale.

La session de questions-réponses a été modérée par Misael Bristol, une étudiante de la Seychelles School of Advanced Level Studies (SALS) qui a été l'une des premières étudiantes seychelloises à s'adresser à l'Assemblée nationale.

Les questions portaient sur l'abus de drogues, les abus sexuels sur mineurs et l'éducation.

Jade Rignace, 16 ans, de l'école secondaire de Mont Fleuri, a demandé que puisque vendredi 19 novembre est la Journée internationale pour les hommes, "Quels sont vos souhaits pour empêcher les jeunes garçons de consommer de la drogue ?"

M. Ramkalawan a déclaré que les Seychelles luttaient sérieusement contre les drogues illicites car aujourd'hui 10 pour cent de la population sont victimes du fléau.

"La raison pour laquelle je me suis engagé à lutter contre la drogue est de libérer nos jeunes pour qu'ils ne tombent pas dans la toxicomanie, et c'est le message que je veux faire passer à tous les jeunes."

Bianca Richemond de l'école Pointe Larue voulait que le président aborde la question des abus sexuels où elle a demandé une peine plus sévère pour ces infractions.

M. Ramkalawan a déclaré : « Très bientôt, il y aura de nouvelles lois qui seront beaucoup plus sévères pour que nous puissions protéger nos enfants.

Sur le front de l'éducation, les questions portaient sur les plans que le gouvernement aurait pour les étudiants moins capables sur le plan scolaire tandis que les étudiants des îles intérieures de Praslin et de La Digue ont exprimé leurs inquiétudes quant aux coûts pour eux de fréquenter une école postsecondaire sur Mahé, car de telle centre de formation n'existent pas sur ces deux îles.

Après le dialogue, Elsa Cedras, une étudiante de Praslin, a déclaré aux journalistes : « J'ai l'impression que Praslin et La Digue sont très négligées car nous sommes loin des principales activités qui se déroulent sur Mahé et j'espère qu'avec une telle plateforme, nous pourrons mettre nos problèmes en avant et j'espère qu'ils pourront être résolu."

Sébastien Remie de La Digue a déclaré que c'était une expérience formidable et très excitante, d'autant plus que c'était en direct à la télévision.

"Je suis satisfait de la façon dont cela s'est passé et des réponses que nous avons obtenues. Maintenant, j'espère simplement que certaines des préoccupations que nous avons exprimées pourront être résolues", a-t-il ajouté.

M. Ramkalawan s'est dit impressionné par les questions posées et par la manière dont l'ensemble de l'activité a été gérée.

Sharon Meriton-Jean, directrice de la communication et des événements à la NCC, a déclaré aux journalistes que chaque année, un enfant est envoyé à l'Assemblée nationale pour partager ses préoccupations, mais « cette année, nous avons pensé pourquoi ne pas aller plus loin et amener les enfants à adresser leurs préoccupations directement au président et obtenir des réponses en temps réel."

La Journée universelle de l'enfance a été créée en 1954 en tant que Journée universelle de l'enfance et est célébrée le 20 novembre de chaque année pour promouvoir la solidarité internationale, la sensibilisation des enfants du monde entier et améliorer le bien-être des enfants.