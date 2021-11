Cote d'Ivoire: Tournoi hommage au défunt président de la Fif - Sidy Diallo, toujours dans nos mémoires...

Décédé à 61 ans, le samedi 21 novembre 2020, Augustin Sidy Diallo, alors président de la Fédération ivoirienne de football (Fif), demeure vivant dans l'esprit des Ivoiriens.

La veuve, les enfants, les frères et sœurs et amis ont décidé de marquer un arrêt, ce samedi 20 novembre, afin de se souvenir de lui. Passionné de football, homme serviable et mécène connu aussi bien dans les mosquées que dans les églises, Sidy Diallo aura droit à autre hommage au stade de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. En tout cas, il ne sera pas classé aux oubliettes de si tôt.

« Au départ, il s'agissait d'une cérémonie de recueillement de la famille. Mais, vous comprenez que les amis et frères du défunt que nous sommes ne pouvons pas être en reste. C'est donc en accord avec la famille que nous avons décidé de nous associer à la commémoration de ce triste anniversaire de la disparition de notre frère », a indiqué Omer Déhoulé, ami du défunt dont il était un pion essentiel (deuxième vice-président chargé de la Ligue amateur de la Fédération ivoirienne de football).

Ils ont décidé de lui proposer l'une des choses qu'il aimait le plus, à savoir le football. D'où le tournoi hommage qui va réunir, en tout, quatre équipes : la "team Sidy Diallo", composée des parents, amis et dirigeants de clubs, la "team des anciens Éléphants", toutes générations confondues, l'amicale des anciens footballeurs de Yopougon et la presse sportive.

En tout cas, on annonce du beau monde, ce samedi au stade de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody à Abidjan, avec à sa tête la star du football mondial, Samuel Eto'o Fils. La gloire du football camerounais, candidat à la présidence de la Fédération nationale de football de son pays, a effectué le déplacement pour ce rendez-vous qui n'est autre qu'un prétexte de sa famille footballistique pour dire « Merci à un homme qui a donné sa vie pour le football et qu'on pense toujours à lui ».