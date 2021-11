Cote d'Ivoire: Emploi jeune - Le ministre Mamadou Touré en tournée dans le nord du pays

Le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré a entamé, ce vendredi 19 novembre, une tournée dans le nord du pays.

L'objectif: de cette tournée est de sensibiliser les populations sur l'existence d'un fonds spécial en faveur des jeunes et évaluer les programmes mis en place par l'Agence emploi jeune. Pour la première étape de cette visite de travail, il était ce vendredi 19 novembre à Kafalo, dans le département de Kong, une localité qui a subi deux attaques terroristes.

Face aux jeunes, le ministre Mamadou Touré a annoncé que le gouvernement, à travers son département ministériel a mis en place un fonds spécial de 2 milliards de Fcfa pour financer les projets des jeunes de ces localités. A l'en croire, près de 3000 jeunes seront concernés par ce programme d'urgence.

« L'Etat et le gouvernement ne vous abandonneront jamais. Le gouvernement sera à vos côtés dans la lutte contre le terrorisme », a-t-il promis, précisant que dans trois semaines au maximum, les premiers bénéficiaires de ces localités seront connus. Aussi, a-t-il ajouté qu'en plus du financement prévu, des jeunes seront formés aux métiers de la vie à savoir la réparation de forage, la mécanique, etc.

L'émissaire du gouvernement a en outre exhorté les jeunes à demeurer sourds aux messages de recrutement dans le terrorisme. « 500 mille Fcfa et la moto ne doivent pas vous servir à endeuiller votre pays et vos familles. Ne réduisez pas vos vies à cette somme. Restez sourds aux discours de haine » a insisté le ministre

Mais avant, les populations de Kafolo par la voix du chef de village Tiemoko Bamba et du président des jeunes, Lamissa Traoré ont exprimé leur reconnaissance au Président de la République, Alassane Ouattara pour les initiatives de développement et au ministre Mamadou Touré pour son engagement à la cause de la Jeunesse. « Nous sommes fiers de vous », ont-ils fait observer.

Après Kafalo, Mamadou Touré s'est entretenu avec la jeunesse du Tchologo. Les prochaines étapes de cette tournée sont Tengrela, Boundiali et Korhogo