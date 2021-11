Madagascar: Inspection au parc Tsimbazaza - Le rapport final de l'enquête pour bientôt

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique attend le rapport final de l'enquête sur la gestion du parc botanique et zoologique de Tsimbazaza.

«Nous avons décidé de solliciter l'Inspection générale de l'État (IGE) et le Bureau indépendant anti-corruption (BIANCO) pour ouvrir une enquête sur la gestion du parc. Cette enquête avance. Nous attendons le rapport final des entités qui ont mené l'enquête. Des mesures strictes seront prises », indique la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le professeur Elia Béatrice Assoumacou, hier.

On suspecte une mauvaise gestion du parc. « Ce n'est pas normal qu'avec les subventions allouées au parc, le paiement des salaires de ses employés et de ses chercheurs-enseignants, ainsi que ses propres recettes, le parc se trouve dans un piteux état », déplore-t-elle, pour expliquer les raisons de cette enquête qui est ouverte depuis un mois et demi.

Concernant les rumeurs sur la privatisation et la mise en concession du parc, elle affirme qu'aucune décision n'a été prise. Elle reconnaît cependant qu'un groupe privé s'est rapproché de son département et a proposé d'entretenir le parc, au mois de mai. Les employés et les chercheurs-enseignants du parc ont contesté ce projet de collaboration avec ce groupe privé et ont mené une grève, le 18 novembre.

Durant cette même journée, le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur e t de la recherche scientifique a rencontré les représentants des chercheurs-enseignants et des agents du parc. Les deux parties ont convenu d'annuler le projet de gestion du parc par ce groupe privé, selon une lettre signée par les deux parties.