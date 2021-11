Madagascar: Environnement - La biodiversité exposée à un danger

Des experts nationaux et internationaux échangent sur les stratégies à adopter pour la conservation de la biodiversité à Madagascar. Cette biodiversité est en danger.

« Nous devons faire notre maximum, main dans la main, entre les différents départements: la science, la médecine, et l'environnement, pour préserver, restaurer et, surtout, pour sensibiliser la population, sur l'importance de conserver cette biodiversité », lance la ministre de l'Environnement et du développement durable, Vahinala Baomiavotse Raharinirina dans son discours, hier, lors de l'ouverture du symposium international sur la Biodiversité et la santé, qui se tient le 19 et le 20 novembre, à Mahajanga.

La biodiversité est en danger. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le professeur Elia Béatrice Assoumacou souligne que Madagascar fait partie des vingt-cinq points chauds les plus critiques au monde, en matière de conservation de biodiversité, à cause des menaces d'origines diverses. Les feux de brousse et les feux de forêt, le déversement des produits chimiques dans la mer, la gestion illégale ou la mauvaise gestion de nombreuses ressources, menacent notre biodiversité.

Pourtant, Madagascar regorge de nombreuses espèces endémiques. « Madagascar occupe une position particulière dans le monde. De nombreuses espèces végétales africaines se trouvent ici et la flore est majoritairement endémique », souligne Konrad Sternisko, chef de coopération de l'ambassade fédérale d'Allemagne. Une endémicité très importante, allant jusqu'à 90%, selon l'affirmation de Vahinala Baomiavotse Raharinirina. Konrad Sternisko tire la sonnette d'alarme. « Une perte de cette biodiversité sera dévastatrice. Ce sera irréversible et rien ne pourra la compenser », alerte-t-il.

Nouvelles maladies

Les impacts de la dégradation des conditions environnementales et de la biodiversité se font déjà sentir. Plusieurs scientifiques auraient déjà alerté sur l'émergence de nouvelles maladies comme la zoonose, liée à cette dégradation de l'environnement et au rapprochement des animaux sauvages avec la société humaine.

Ce symposium international, organisé par le ministère de l'Environnement et du développement durable, celui de la Santé publique, et celui de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en collaboration avec le programme de coopération allemande Page 2/GIZ, sera une opportunité pour Madagascar, pour trouver des stratégies pour remédier à ce problème de conservation de la biodiversité.

Des experts nationaux et internationaux de divers domaines : la virologie, la foresterie, la zoologie, la microbiologie, la médecine tropicale, la recherche sur la biodiversité se réunissent à Mahajanga, en ce week-end, pour échanger, et pour trouver des solutions pour une meilleure valorisation et protection de la biodiversité de Madagascar.