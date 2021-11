Madagascar: Jaw's Band - « Nous chantons un gospel dédié à toutes les générations »

Le groupe Jaw's Band fête ses 3 ans à travers « Mpatsaka Vavy Tour », il donne un concert ce dimanche.

Jeunes, dynamiques et pleine de ressources, la bande à Jaovolahasy Ratovomanana, plus connu par le grand public par son surnom Jao continue de conquérir. Au bout d'une longue tournée nationale intitulée « Mpatsaka vavy tour » entamée tout au long de l'année. Jaw's Band revient ainsi dans la capitale pour un concert, le 21 novembre au palais des Sports et de la Culture Mahamasina, à 14h. Le groupe annonce aussi un projet d'album dont les prémices seront dévoilées lors de ce concert.

Entourée par la fine équipe de mi'Ritsoka Productions, Jaw's Band amplifie sa voix à partir de cette fin d'année et promet d'émouvoir les inconditionnels du genre gospel et évangélique malgache. Hery Randriamampianina, responsable chez mi'Ritsoka Productions d'affirmer « Nous sommes très fiers de pouvoir collaborer avec eux, car nous sommes convaincus du potentiel de ce groupe, mais surtout de la portée des messages qu'il scande dans ses chansons ».

Avec une moyenne d'âge de 25 ans, les membres du groupe Jaw's Band illustrent cette fougue de la jeunesse pour promouvoir le gospel.

Mélodies du terroir

« Depuis nos débuts, il y a trois ans maintenant, nous nous sommes fixés comme mission de fédérer le plus grand nombre à notre musique. Le gospel en soi étant un genre des plus fédérateurs, nous sommes très fiers également de voir que nous chantons pour toutes les générations, mais aussi pour un public de tous horizons » souligne Jaovolahasy Ratovomanana, fer de lance du Jaw's Band. La vraie force du groupe est son attachement à la musique malgache.

À travers ses compositions actuelles ou les prochaines à venir, les mélodies du terroir seront toujours à l'honneur. Jaovolahasy Ratovomanana d'ajouter « Nous sommes ravis de dire que chaque membre du groupe a réussi à apporter sa propre touche dans nos compositions. Si pour ma part, j'ai toujours eu cette passion pour le baoejy, le salegy et les sonorités plus gasigasy, nos jeunes membres ont insufflé plus d'éclectisme musical dans le groupe ». Avec une trentaine de membres sur scène et une douzaine de musiciens qui les accompagneront, Jaw's Band fera vibrer le palais des Sports et de la Culture ce 21 novembre.