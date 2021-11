Cote d'Ivoire: Emploi jeune - Commerce - Mise en place d'un cadre d'insertion des jeunes de Cocody

La mairie de Cocody et Mtn Côte d'Ivoire ont signé un accord de partenariat, le 16 novembre à Abidjan. Objectifs : « offrir des services aux populations, mais aussi et surtout pour offrir des opportunités d'emploi aux jeunes de la commune afin d'aider à la réduction du taux de chômage en Côte d'Ivoire ».

Plus précisément, cet accord de partenariat, contracté pour une durée de 2 ans, engage l'opérateur de téléphonie à entreprendre des actions d'animation avec l'autorisation de la mairie, à favoriser l'emploi des jeunes de la commune dans l'exécution de son activité commerciale, notamment dans la gestion de ses points de vente, dans la réalisation de ses animations commerciales ou des actions promotionnelles de ses produits et services, etc.

En contrepartie, la municipalité de Cocody, quant à elle, va permettre et faciliter l'exécution des activités commerciales de son partenaire et de son distributeur, sur l'ensemble du territoire communal, lors des animations commerciales et des actions promotionnelles de ses produits et services. Le contrat de partenariat a été paraphé par le maire de Cocody, Jean-Marc Yacé et le directeur général de Mtn Côte d'Ivoire, Djibril Ouattara.