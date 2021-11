Afrique de l'Ouest: Partenariat secteurs privés ouest-africain et Européen - Abidjan accueille un Forum international des affaires les 19 et 20 mai 2022

Un forum des affaires Afrique de l'Ouest-Union européenne va se tenir à Abidjan les 19 et 20 mai 2022 autour du thème : « Transformation des économies d'Afrique de l'Ouest à travers un partenariat renforcé entre les secteurs privés européen et ouest-africain ».

Il est organisé par la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire (Cgeci) en partenariat avec le ministère délégué en charge de l'Intégration Africaine et l'Union européenne.

Il a pour objectif de créer les conditions pour le renforcement de partenariat d'affaires entre les Secteurs privés ouest-africain et européen, et de développer des chaines de valeur locales à fort potentiel de transformation économique.

Spécifiquement, il vise à ffaciliter le partage d'informations sur les potentialités de développement et d'investissement en Afrique de l'Ouest dans les chaines de valeur prioritaires ; favoriser la création de partenariats d'affaires entre les secteurs privés de l'Afrique de l'Ouest et de l'Union européenne ; et d'oeuvrer à un dialogue constructif pour l'amélioration du climat des affaires en Afrique de l'Ouest et pour la facilitation des échanges entre l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne.

Cette rencontre internationale est co-financée par la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Elle s'inscrit dans le cadre de la phase 2 du Programme d'Appui à la compétitivité et à l'Intégration Régionale (Pacir 2).

En prélude donc au forum, il s'est tenu le vendredi 19 novembre 2021, à l'Hôtel Radisson Blu d'Abidjan-Port-Bouët, la cérémonie officielle de lancement des activités en présence d'un parterre de personnalités issues du gouvernement, des partenaires techniques et financiers, et du secteur privé.

Une occasion de présenter les objectifs et l'organisation concrète de l'évènement qui sera meublé notamment par des panels, des B2B, les S2G, les B2G ainsi qu'un village du forum pour les échanges entre les acteurs du secteur privé.

C'est autour d'un panel que Alcide Djédjé, ministre délégué Chargé de l'Intégration Africaine, Jobst von Kirchmann, Ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire ; Jean-Marie Acka, président de la Cgeci ; Marc Alberola, Président d'Eurocham ont échangé avec la presse nationale et internationale.

Chacun donc des panelistes a exprimé ses attentes, sa volonté de mobiliser les secteurs privés européen et ouest-africain autour du forum qui attend au moins 300 hommes d'affaires d'Afrique occidentale et d'Europe sont attendus.

Pour Jean-Marie Ackah, le secteur privé attend le renforcement des investissements européens dans les pays africains. « Renforcer le transfert de technologie européen dans nos pays. Et en retour ouvrir d'avantage d'opportunités de marchés pour nos pays, nos industries en Europe. C'est-à-dire être dans un nouveau monde où on évolue ensemble », a-t-il émis comme vœu.

Jobst von Kirchmann souhait que l'Afrique et l'Europe évolue ensemble. « On doit travailler ensemble. Le moment est venu où nous devons vraiment accélérer l'investissement européen en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Accroitre le commerce. De tous les côtés, il faut faire le maximum pour permettre aux entreprises de s'implanter. Il est temps de rentrer dans la phase pratique », a indiqué l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire.

Alcide Djédjé, ministre délégué Chargé de l'Intégration Africaine, pour sa part s'est dit confiant parce que selon lui, le secteur privé ivoirien étant dynamique, va apporter une plus-value à cette rencontre. « Le secteur privé contribue à l'élaboration du Pnd. Donc son intégration sous- régionale doit se faire afin de donner une vision dans la coopération entre l'Europe et l'Afrique sous-régionale », a-t-il exposé.

« Le climat des affaires a beaucoup évolué très favorablement. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire et d'autres pays sont très attractifs pour le secteur privé. Cela est un signe extrêmement positif. Bien évidemment, il y a encore des facteurs limitant. Sur la prise en compte des dimensions et des valeurs que nous partageons qu'il faut encore travailler. C'est-à-dire la prise en compte de la dimension sociale, environnementale de biodiversité mais aussi la lutte contre la corruption Mais, aujourd'hui, on peut investir en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Commençons par ce cadre et faisons en sorte de leur faire évoluer pour attirer encore plus d'investissements privés notamment avec les entreprises européennes qui sont désireuses d'investir en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest », a pour sa part indiqué Marc Alberola.

Faut-il le rappeler, l'Union Européenne est le principal partenaire de l'Afrique en matière de commerce et d'investissement. Le total des échanges commerciaux en 2018 entre les deux partenaires s'élevait à 235 milliards d'euro. Pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest, elle représente à elle seule 42% de ces échanges contre 15% en 2015-2016. La Côte d'Ivoire est l'un des pays leader de l'Afrique de l'Ouest, entretient des relations commerciales importantes avec l'Union Européenne qui se chiffre à 2480 Milliards de Fcfa en moyenne annuelle sur la période 2015-2019.