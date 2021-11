Cote d'Ivoire: Insertion socio-professionnelle des jeunes - Un consortium français agit en faveur de l'employabilité de la jeunesse

Le groupe Duval, un consortium français, a lancé, le 12 novembre, un programme d'appui à la formation et à l'insertion socio-professionnelle des jeunes.

29 bénéficiaires de la première promotion de formation qualifiante en installation sanitaire ont reçu leurs attestations, après trois mois d'apprentissage, au cours de l'inauguration des ateliers de plomberie sanitaire.

C'était au centre technique Don Orione de Bonoua, en présence des autorités étatiques et locales.

Le consortium français entend participer à toute action permettant d'assurer un développement durable en faveur de la jeunesse.

Par conséquent, le groupe Duval a décidé de travailler à la formation et à l'insertion professionnelle des jeunes dans les métiers du bâtiment.

Et ce, avec l'aide et l'expertise de l'Institut européen de coopération et de développement (Iecd).

Les bénéficiaires de la formation, auparavant sans qualification, sont désormais des techniciens d'installations sanitaires.

Selon Céline Heitzmann, cheffe de projet "Grain espérance" de L'Iecd, c'est une étape de franchie pour ces nouveaux profils sur le marché de l'emploi.

« Nos bénéficiaires sont très motivés, c'est sur cette qualité que nous allons œuvrer à établir des ponts entre nos partenaires, afin que ceux-ci puissent les aider à avoir une première expérience dans le monde du travail », a-t-elle soutenu.

Cécile Carrier, secrétaire générale de la fondation Duval, s'est dit très satisfaite du travail accompli. Avant d'ajouter : « qu'il y a des étudiants qui sont épanouis, qui ont envie d'aller vers leur profession et cela nous fait vraiment plaisir ».

Le représentant du ministère de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage, Fofié Koffi, s'est félicité de la mise en œuvre de ce projet qui épouse les grandes lignes de la vision du gouvernement ivoirien, notamment l'encadrement et l'insertion des jeunes.

« Ce projet est le fruit du partenariat que le ministère a su insuffler aux dirigeants des établissements de formation professionnelle, qui nouent des partenariats avec des entreprises opérant dans leur secteur d'activité », a-t-il affirmé.

Wilfried Élisée Kakou a, au nom des récipiendaires, témoigné sa gratitude au groupe Duval et son partenaire Iecd pour cette opportunité à eux offerte. « Je me sens enrichi, je me sens transformé par les différentes formations que nous avons reçues ici. Mes camarades et moi, nous avons les armes nécessaires à notre disposition en vue de pouvoir nous insérer dans la vie active », a-t-il dit.