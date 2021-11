Cote d'Ivoire: Lutte contre la traite des personnes - Deux documents de prise en charge en cours de validation

Dans le cadre de la stratégie de lutte contre la traite des personnes du gouvernement ivoirien, le Comité national de lutte contre la traite des personnes avec l'appui technique et financier de l'Union Européenne, Expertise France et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (Onudc), a organisé un atelier technique avec l'ensemble des acteurs nationaux impliqués dans la protection et l'assistance des victimes de traite des personnes.

Ce, en vue de valider les deux documents élaborés pour la mise en place d'un mécanisme national d'orientation des victimes pour une prise en charge de ces derniers. La rencontre s'est tenue le 16 novembre 2021, à Yamoussoukro.

Le coordonnateur du projet de lutte contre la traite des personnes et trafic illicite de migrants, Yao Seny Roger de l'Onudc, a fait remarquer que cet atelier permettra de répondre aux insuffisances identifiées dans la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son protocole additionnel visant à prévenir et punir la traite des personnes en particulier des femmes et des enfants.

« Nous entamons aujourd'hui aux côtés du Comité national de lutte contre la traite des personnes cette autre étape dans la mise en place du mécanisme national de référencement des victimes de traite des personnes ainsi que les procédures opérationnelles standards, des outils essentiels qui doivent parachever l'engagement des autorités nationales dans la lutte contre la traite des personnes notamment par l'offre et la disponibilité d'un certain nombre de services aux victimes », a-t-il souligné.

A l'issu de cet atelier, les organisateurs ont invité les acteurs nationaux à s'approprier le mécanisme national de référencement des victimes de la traite des personnes, ainsi que les procédures opérationnelles standards de prise en charge. Tout en s'engageant pour leur mise en œuvre effective.