Sénégal: Recensement national du cheptel - Les éleveurs saluent la mesure et plaident pour leur implication

Le président du conseil national de la maison des éleveurs « Galle Aynabé », Ismaila Sow, réagissant au lancement imminent du premier recensement national du cheptel sénégalais annoncé par le gouvernement, salue la mesure tout en invitant la tutelle d'associer les organisations faîtières pastorales pour sa réussite de cette opération.

Pour réussir le premier recensement national du cheptel sénégalais annoncé par le ministre de l'élevage et des productions animales, le président du conseil national de la maison des éleveurs du Sénégal, Ismaila Sow, plaide l'implication de tous les acteurs de la filière. Selon lui, « il faut que le gouvernement implique les éleveurs et les organisations faîtières pastorales, en lieu et place des experts qui, cloitrés entre quatre murs, font du copier-coller et produisent de faux rapports ».

Le membre du conseil économique social et environnemental (Cese) a en outre déploré la persistance du phénomène du vol de bétail « Quatre années après l'adoption, en 2017, de la loi criminalisant le vol de bétail, le problème existe toujours et tous les éleveurs sont confrontés à ce phénomène », a-t-il fait savoir. Aussi, pour dissuader les voleurs de bétail et éradiquer le phénomène, il préconise « une plus grande sensibilisation des éleveurs, qui va certes prendre du temps, pour qu'ils assimilent cette mesure forte du gouvernement ».