Congo-Brazzaville: Médias - Le CSLC présente ses excuses à la presse

Suite à l'altercation qui a eu lieu le 4 novembre dernier entre les reporters de la chaîne de télévision privée DRTV et le vice-président du Conseil supérieur de la liberté de communication (CSLC), Jean-Pierre Ngoma, le président de l'organe de régulation des médias, Philippe Mvouo, a présenté, le 19 novembre à Brazzaville, des excuses aux responsables des organes de presse publics et privés pour le désagrément causé.

Le 4 nombre dernier, alors que la chaîne de télévision privée, DRTV, était invitée à couvrir une réunion du CSLC, le vice-président de cette institution de régulation des médias, Jean-Pierre Ngoma, s'en est pris publiquement aux journalistes en plein reportage. Au motif que chaque fois que DRTV diffuse les activités du CSLC, elle n'affiche pas son image.

Ce jour-là, devant le président du CSLC, Philippe Mvouo, il a proféré des menaces contre les journalistes au point de les chasser de la salle. De retour à la station, la DRTV a consacré un éditorial spécial pour dénoncer les agissements de Jean-Pierre Ngoma. Récupérée par d'autres médias de la place, puis par les réseaux sociaux, l'affaire a fait tache d'huile dans l'opinion et suscité des remous au sein de la corporation.

Lésé par cette agression verbale des journalistes, Philippe Mvouo, après avoir réuni le collège des membres, a résolu, au nom du CSLC, de présenter ses excuses publiquement, non seulement à la chaîne de télévision « humiliée », mais aussi à la presse dans sa diversité.

« Au nom du collège des membres et de l'ensemble du personnel du CSLC, je vous ai invités ici pour confesser le tort fait à notre grande famille de communicateurs, à travers les reporters de DRTV, et très humblement faire pénitence pour la peine que nous avons tous ressentie. Recevez mes sincères excuses ponctuées par l'assurance absolue de ce que pareille déconvenue ne se reproduira plus. Oublions ce qui nous est arrivé pour sauver l'essentiel de nos missions respectives et balayer l'accessoire encombrant qui nous éloigne de la vertu de sagesse et de la tolérance », a souligné Philippe Mvouo.

En tant que président de l'organe de régulation des médias, Philippe Mvouo a fait savoir que la mission dévolue au CSLC n'est pas de s'en prendre aux journalistes, plutôt de les défendre dans l'exercice de leur profession.

« J'ai convoqué cette rencontre pour rassurer la grande famille des professionnels de l'information et de la communication, que le CSLC est et demeure leur institution de régulation, avec pour l'une des missions fondamentales de suivre les médias et d'assurer leur protection contre les menaces et les entraves dans l'exercice de leur fonction d'information libre et complète. Le CSLC ne saurait aucunement déroger à cette mission fondamentale », a-t-il conclu.