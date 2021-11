Cote d'Ivoire: Spéculation sur le prix du sucre - La tutelle brandit des sanctions contre les commerçants véreux

Le directeur général du commerce intérieur, Aimé Koizan, a conduit au nom du ministre du Commerce et de l'Industrie, le 19 novembre, une visite de terrain sur différents marchés du district d'Abidjan en vue de confirmer ou infirmer une rumeur faisant état d'une flambée du prix du sucre.

Cette visite l'a conduit dans les entrepôts des deux principaux industriels de la filière sucre à savoir Sucaf-CI et Sucrivoire, ainsi que chez des grossistes, des demi-grossistes et certains détaillants.

Constatant que les prix n'ont pas changé aussi bien chez les industriels que les grossistes, Aimé Koizan a donc déduit que cette spéculation sur le prix du sucre est le fait de certains demi-grossistes et détaillants « véreux ».

Il a dans ce sens invité les populations, où qu'elles soient, à dénoncer tout commerçant qui vendrait le sucre au-delà de ce qui est recommandé.

Dans la foulée, il annoncé des missions de répression que le ministère du Commerce et de l'Industrie conduira incessamment, afin de sortir du circuit de distribution tous les commerçants qui pratiquent des prix non homologués par le gouvernement. « Dans le cadre de la lutte contre la vie chère, nous serons intransigeants et de fortes sanctions seront imposées », a-t-il martelé.

Se voulant plus rassurant, le Dg du commerce intérieur qui était accompagné de représentants de la société civile et d'associations de consommateurs, a invité les populations à la patience, car « selon l'engagement des industriels, le marché du sucre connaîtra un meilleur approvisionnement dans les dix prochains jours ». En effet, a-t-il argué, « avec les industriels et les distributeurs, nous avons partagé les préoccupations des populations et dégagé les perspectives d'un approvisionnement régulier du marché ».