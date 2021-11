Cote d'Ivoire: 2e Conférence internationale de la mangue - Un programme spécial annoncé pour une filière davantage performante

Une recommandation forte est sortie des travaux qui se sont refermé le 17 novembre à l'Heden Golfe Hôtel d'Abidjan.

Au sortir des travaux de la 2e Conférence internationale de la mangue qui s'est tenue les 17 et 18 novembre 2021 à l'Heden Golfe Hôtel d'Abidjan, les acteurs de la filière se sont engagés à élaborer et à mettre en œuvre un programme spécial qui permettra à la spéculation d'exploitée dans tout son potentiel. Pour ce faire, il s'agira d'aller vers la recherche et la technologie au niveau de l'amélioration de la productivité, de l'amélioration variétale, de la conservation et de la transformation. Mais également vers un renforcement de la formation technique, financière et managériale des acteurs pour renforcer la compétitivité de la filière sur tous les maillons.

C'est en cela qu'à l'image de la première journée d'échanges, la seconde a été notamment meublée de cinq communications scientifiques portant sur divers sujets d'intérêt en lien avec les opérations de conservation et de transformation de la mangue, prononcées par des étudiants et chercheurs.

La deuxième journée a été marquée d'entrée par une conférence animée par Pierre Gerbaud, spécialiste des questions de marché sur la mangue. Il a développé sa réflexion autour du sujet de "La mangue de CI, dans le marché de l'Union Européenne : normes, caractéristiques, concurrence et types de produits à offrir". Les points saillants de son intervention ont porté sur les données et dynamiques de production et d'exportation de la mangue ainsi que les aspects de certification. Pierre Gerbaud a insisté sur l'urgente nécessité de trouver une solution durable à la problématique de la mouche des fruits.

La seconde conférence de la journée a été prononcée par Jean Bosco Dibouloni, expert en chaîne de valeurs agricoles. Sa contribution était axée sur les caractéristiques des marchés de la mangue transformée en termes de normes, emballages, concurrence et types de produits à offrir. Il ressort de cette présentation que les produits comme la purée de mangue et la mangue séchée sont des produits phares de transformation de la mangue qui présentent de nombreuses niches à explorer en termes de valeur ajoutée.

L'après-midi de la deuxième journée de la conférence a enregistré plusieurs communications dites par Pascal Nembelessini-Silué, président de l'Interprofession de la mangue, Andrea Hideg, directrice technique du projet Partner Afrika et SIPUA Consulting sur le bilan des activités menées depuis le début du projet susmentionné. Le bilan dressé par les trois intervenants a clairement indiqué une collaboration très dynamique entre Inter-Mangue et BDEx permettant d'évoluer progressivement à l'atteinte des objectifs du projet Partner Afrika.

Ce, par un suivi des indicateurs. En somme Inter-Mangue et la Fédération allemande du commerce d'exportation (BDEx) ont noté une grande satisfaction commune dans l'exécution du projet Partner Afrika. Sur la question de la possibilité de Partenariat entre BDEx et le FIRCA pour le développement de la filière mangue, le BDEx s'est dit ouvert et a souhaité un règlement diligent des questions administratives.