Congo-Brazzaville: Judo - Entraîneurs et arbitres s'imprègnent de l'éthique et la déontologie professionnelles

Environ une semaine après l'organisation d'un stage sur les nouvelles règles d'arbitrage animé par des exports internationaux, la Fédération congolaise de judo et disciplines associées (Fécoju-Da) a initié, le 18 novembre, un deuxième stage au profit des arbitres et entraîneurs nationaux.

La dynamique du développement du judo, lancée par le bureau exécutif de la Fécoju-Da, produit ses fruits. En effet, les différents acteurs de ce sport de combat continuent de mettre à jour leur connaissance afin d'être capables de contribuer pleinement au redécollage de cet art martial qui a connu un temps mort.

Le stage qui regroupe, du 18 au 24 novembre, les arbitres et entraîneurs du judo dans la salle VIP du gymnase Etienne-Monga, a pour base l'éthique et la déontologie. Il permet aux participants de découvrir les contours, ainsi que les attitudes à adopter dans l'exercice de leur fonction. Animé par deux spécialistes en la matière, Patrick Nelson Elion et Jean Georges André Moulong, ce moment d'échange vise à inculquer l'esprit de neutralité, d'objectivité, d'intégrité, de savoir-faire et de savoir-vivre aux stagiaires.

Selon Patrick Nelson Elion, un bon entraîneur ou arbitre doit toujours mettre en exergue l'intérêt commun en ayant un comportement exemplaire qui suscite l'admiration. « Que son visage plaise ou pas, que son nom plaise ou pas, aide-le à devenir un bon athlète. Votre travail a un impact direct sur la société et le succès ou l'échec dépend de ce que vous faites car les compétiteurs représentent le Congo lors des grandes compétitions », a-t-il signifié.

En présence du représentant du Comité national olympique et sportif congolais, Fernand Ondondo, le premier vice-président de la Fécoju-Da, Me Ange Ombongo, a promis que tous les acteurs du judo bénéficieront des stages réguliers. Il a également invité chacun à l'esprit de sacrifice, mais surtout à arrêter avec les comportements non conformes.