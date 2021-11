Afrique: Classement FIFA - La RDC occupe la 64e place en novembre

La belle prestation des Léopards lors des deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe du monde de football Qatar 2022 s'est repércutée sur le classement Fifa ( Fédération internationale de football association ) pour ce mois de novembre.

Les Léopards messieurs de la République démocratique du Congo (RDC) ont gagné trois places au classement Fifa de novembre, donc l'actualisation a eu lieu le 19 novembre. Ils passent de la 67e à la 64e position, et cela certainement grâce à leurs deux victoires au cours des deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022. En effet, le 11 novembre dernier, les fauves congolais sont allés dicter leur loi aux Taifa Stars de la Tanzanie, à Dar Es Salam, par trois buts à zéro, avant de soumettre, le 14 novembre au stade des Martyrs à Kinshasa, les Ecureuils du Bénin par deux buts à zéro, en dernière journée.

Et même si la Fédération béninoise de football a introduit un recours auprès de la Fifa suite aux remplacements des joueurs en quatre fenêtres au lieu de trois tel que recommandé par l'instance mondiale du football à la suite de la pandémie de Covid-19, la RDC va pouvoir disputer les barrages des qualificatifs, du moment que ce recours a été introduit de manière irrégulière (vingt-quatre heures au lieu de deux heure après le match). Bien plus, aucune sanction allant dans le sens de disqualifier la RDC pour cet écart n'est prévue dans cette matière de remplacements en trois temps.

Selon la Fifa qui a fait cette actualisation et qui doit rendre le verdict sur la plainte déposée par le Bénin, la RDC a engrangé 18.02 points entre les deux classements d'octobre et de novembre 2021, pour un total de 1376 points. Elle se retrouve donc au 64e rang mondial et 12e rang en Afrique, derrière le Burkina Faso (11e rang et 60e au monde) et l'Afrique du Sud (13e rang en Afrique et 68e au monde). La Fifa a aussi rendu public le classement des sélections dames, et les Léopards dames de la RDC occupent le 110e rang mondial.