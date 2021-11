Congo-Brazzaville: Affaire Banque postale du Congo - Quinze présumés complices de vol arrêtés

L'enquête sur l'attaque des hackers qui ont volé deux milliards FCFA sur le compte de la banque vient d'avancer ses premiers résultats. De sources policières, au moins quinze personnes ont été écrouées à la Maison d'arrêt de Brazzaville, sans plus de précision.

D'après des informations disponibles, les quinze individus écroués sont inculpés de détournement des fonds, association de malfaiteurs et vol. L'enquête parle d'un vaste réseau impliquant des cybercriminels et des agents travaillant au sein de la Banque postale du Congo (BPC); l'établissement bancaire détenu majoritairement par l'État.

Les responsables de la BPC ne se sont pas encore exprimés officiellement sur l'attaque des hackers, alors qu'elle a fait l'effet d'une bombe sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines. Ces responsables disent attendre les enquêtes judiciaires en cours avant de pouvoir se prononcer sur le scandale. Selon les mêmes sources, les hackers et leurs complices visaient à détourner un peu plus d'argent de cet établissement mais « qu'ils n'auraient pas eu suffisamment de temps ».

À noter que la BPC, ayant débuté ses activités en janvier 2013, est le plus grand réseau bancaire de la République du Congo, avec au moins une trentaine d'agences à travers le pays. Elle représente un capital de plus de dix-huit milliards F CFA repartis entre l'Etat congolais (80%) et la Société des postes et de l'épargne du Congo (20%). La banque est chargée de la domiciliation des revenus de l'État (recettes fiscalo-douanières) depuis le lancement de la bancarisation.

Le récent vol constitue une menace aussi bien contre le portefeuille de l'État que contre les comptes des particuliers et d'entreprises. La gravité des faits est résumée dans le mandat de dépôt des quinze personnes écrouées, en lien avec des dispositions du code pénal (articles 265, 266, 267) et de la loi n°21-2020 du 5 juin 2020 sur la cybercriminalité et 15 de la loi n'-5-2009 sur la corruption, la concussion, la fraude et les infractions assimilées.