Congo-Kinshasa: Crise sécuritaire - Thomas Lubanga et la Task force au chevet de l'Ituri

Conduite par Thomas Lubanga, la Task force pour la pacification, la réconciliation et le développement de l'Ituri s'est dite prête à mener des actions sur le terrain pour aider le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à mettre fin aux forces du mal qui écument cette partie de la République.

C'est ce qui ressort de l'audience que le chef de l'État a accordée à l'entité de la société civile de l'Ituri, dans la soirée le 18 novembre dernier à la Cité de l'Union africaine. « La situation sécuritaire de l'Ituri est catastrophique. Le chef de l'État s'efforce à juguler cette situation mais il a besoin d'une connaissance approfondie des réalités du terrain et, surtout, des subtilités locales », a précisé le coordonnateur de la Task force, Thomas Lubanga.

Pour lui, ce regroupement composé de toutes les sensibilités sociales et ethniques de l'Ituri est justement une réponse, mieux, un élément essentiel pour ramener la paix et le développement en Ituri. En réaction à la réponse du président de la République, Thomas Lubanga a apprécié sa disponibilité et son sens élevé de l'écoute. « Le Chef de l'État nous a accueillis à bras ouverts. Il a apprécié les idées avancées parmi lesquelles l'organisation d'une série d'activités à côté de notre armée qui fournit des efforts considérables", a-t-il déclaré.

Le coordonnateur de la Task force a saisi cette occasion pour lancer un appel à tous ceux qui sèment la terreur « d'arrêter d'écrire l'histoire de l'Ituri en lettres de sang ». Et d'ajouter : « La violence et l'intolérance ne peuvent amener à quelque chose de bon. Réfléchissons plutôt sur ce qui peut nous amener à la paix et que cette paix soit le rêve de chacun ».

Notons que cette audience intervient au lendemain de la rencontre du président Tshisekedi avec les députés nationaux de deux provinces sous état de siège dont l'Ituri. Un compromis sur la prorogation de l'état de siège pour la douzième fois avait enfin été trouvé au Parlement; les députés nationaux de ces deux provinces ayant traîné les pas pour son adoption par solidarité aux souffrances de leur population respective.